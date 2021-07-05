Умер сообщивший об «августовском путче» диктор Юрий Петров

Скончался бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров. Ему было 74 года. Информацию об этом сообщила его коллега — Алла Данько на своей странице в Instagram.

«Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров… В отдел дикторов Центрального телевидения он пришел в 1982 году уже сложившимся профессионалом, за плечами которого было два образования — актерское и языковое. Работал в программе „Время“, а после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино. Мы были партнерами в новостных программах, вели концерты и фестивали», — написала она.

Данько напомнила, что именно Петров первым сообщил о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), когда под окнами телецентра стояли танки и появились автоматчики. Она высказала скорбь и соболезнования родным.

Точная причина смерти диктора Юрия Петрова неизвестна. Пока не сообщается и место, а также дата его похорон.

Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Диктором Центрального телевидения он проработал с 1982 по 1995 годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался сообщивший о полете Юрия Гагарина в космос диктор Виктор Балашов.