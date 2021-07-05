Названа причина смерти режиссера Владимира Меньшова

Причиной смерти советского и российского актера, режиссера, сценариста, телеведущего и педагога Владимира Меньшова стали последствия коронавируса.

По информации 5-tv.ru, 81-летнего деятеля кино и искусств госпитализировали с вирусной пневмонией в столичную больницу № 15 еще 22 июня. Владимиру Валентиновичу медики диагностировали также дыхательную недостаточность третьей степени.

Уже 26 июня в партии «Справедливая Россия», в федеральный список которой на предстоящих выборах в Госдуму входил Меньшов, сообщили, что у него выявили COVID-19. Однако детали его состояния не приводились.

5 июля 2021 года в 9.40 утра Владимира Меньшова не стало.