Названа причина смерти режиссера Владимира Меньшова

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Светлана Шевченко
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Автора «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Шырли-мырли» не стало на 82-м году жизни.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Причиной смерти советского и российского актера, режиссера, сценариста, телеведущего и педагога Владимира Меньшова стали последствия коронавируса.

По информации 5-tv.ru, 81-летнего деятеля кино и искусств госпитализировали с вирусной пневмонией в столичную больницу № 15 еще 22 июня. Владимиру Валентиновичу медики диагностировали также дыхательную недостаточность третьей степени.

Уже 26 июня в партии «Справедливая Россия», в федеральный список которой на предстоящих выборах в Госдуму входил Меньшов, сообщили, что у него выявили COVID-19. Однако детали его состояния не приводились.

5 июля 2021 года в 9.40 утра Владимира Меньшова не стало.

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Названа причина смерти режиссера Владимира Меньшова

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