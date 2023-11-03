Киностудия Владимира Меньшова в Москве закрыта его дочерью

Почему детище талантливого режиссера перестало существовать?

Киностудия Владимира Меньшова в Москве закрылась. Как стало известно 5-tv.ru, причиной послужили большие убытки.

Работу студии «Жанр» на Мосфильмовской остановила его дочь Юлия Меньшова, так как после смерти артиста стала владеть организацией вместе с матерью — актрисой Верой Алентовой.

В 2021 году организация потеряла полтора миллиона рублей чистой прибыли. В связи с этим было принято решение ликвидировать ее.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни. Причиной стали последствия перенесенного коронавируса.

Юлия Меньшова — единственная дочь ныне покойного режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Она замужем за коллегой Игорем Гординым. В браке телеведущая повторила судьбу своих родителей — после расставания и даже развода она воссоединилась с супругом.

У пары двое детей — Андрей и 19-летняя Таисия. Дочь учится в МГУ и планирует стать журналистом, сын играет в театре и преподает актерское мастерство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Инна Чурикова и Владимир Меньшов после смерти стали «соседями».