Киностудия Владимира Меньшова в Москве закрыта его дочерью

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 33 0

Юлия Меньшова закрыла киностудию отца Владимира Меньшова в Москве из-за убытков

Киностудия Владимира Меньшова в Москве закрыта его дочерью

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Киностудия Владимира Меньшова в Москве закрылась. Как стало известно 5-tv.ru, причиной послужили большие убытки.

Работу студии «Жанр» на Мосфильмовской остановила его дочь Юлия Меньшова, так как после смерти артиста стала владеть организацией вместе с матерью — актрисой Верой Алентовой.

В 2021 году организация потеряла полтора миллиона рублей чистой прибыли. В связи с этим было принято решение ликвидировать ее.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни. Причиной стали последствия перенесенного коронавируса.

Юлия Меньшова — единственная дочь ныне покойного режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Она замужем за коллегой Игорем Гординым. В браке телеведущая повторила судьбу своих родителей — после расставания и даже развода она воссоединилась с супругом.

У пары двое детей — Андрей и 19-летняя Таисия. Дочь учится в МГУ и планирует стать журналистом, сын играет в театре и преподает актерское мастерство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Инна Чурикова и Владимир Меньшов после смерти стали «соседями».

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