Меньшова показала изменившуюся после смерти мужа Алентову: «Все это страшно»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 471

В отношениях с выдающимся режиссером Владимиром Меньшовым актриса была больше полувека. Кончина любимого стала для нее серьезным ударом.

Меньшова показала изменившуюся после смерти мужа Алентову: «Все это страшно»

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Народная артистка России Вера Алентова сильно изменилась после кончины любимого супруга — выдающегося режиссера Владимира Меньшова. Он ушел из жизни так скоропостижно, что актриса буквально постарела на глазах, отмечают фанаты. Свежее фото, на котором почти невозможно узнать некогда жизнерадостную и статную звезду, выложила ее дочь-телеведущая Юлия Меньшова.

В кадре Алентова стоит в обнимку с родными и близкими. Она пробует улыбаться, но грусть в глазах выдает тяжелое состояние.

«Есть жизнь, в которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое. Но что всегда в наших силах — так это чаще говорить любимым людям, что мы их любим. И цени то, что уже есть», — прокомментировала сделанную в праздничные дни фотографию дочь Веры Алентовой.

Instagram @juliavmenshova

Поклонники, как могут, поддерживают селебрити. 79-летней вдове Меньшова пожелали терпения и мужества, чтобы пережить трагедию. Дочке же посоветовали тщательнее следить за состоянием мамы: прожить с любимым мужчиной почти 58 лет и потерять его в одночасье — страшная трагедия.

«Крепитесь, милые! Мы с вами…»

«Очень тяжелый был год. Здоровья и терпения»,

«Конечно, все это страшно. Дай бог пережить трагедию с наименьшими потерями», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал о страшной истерике Веры Алентовой.

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов
4 нояб
Хирург Абозин рассказал о пластических операциях Веры Алентовой
25 окт
Юлия Меньшова назвала «ударом под дых» хейт из-за смерти отца
17 сент
Меньшова встретила первый день рождения отца после его смерти: «Навсегда с тобой»
13 сент
Меньшова сравнила с фильмом ужасов атмосферу в больнице, где лежал ее отец
13 сент
Меньшова о жизни похоронившей мужа Алентовой: «Это стоит ей немалых сил»
12 сент
Юлия Меньшова о визите в больницу к отцу перед его смертью: «Привезла ему уху»
15 авг
Прошло 40 дней после похорон: как выглядит могила Владимира Меньшова
2 авг
Вера Алентова впервые выйдет на сцену после перенесенного коронавируса
29 июл
«Все угадал»: Меньшова рассказала о мистических совпадениях после смерти отца
22 июл
«В глазах тоска по папочке»: Лирический пост Меньшовой растрогал фанатов
-8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.29
0.64 84.07
0.87
Отдых, отдых, и ничего кроме отдыха! Китайский гороскоп на неделю с 3 по ...

Последние новости

12:14
Тысячи пассажиров круизного лайнера встретили Новый год на борту из-за вспышки COVID
12:01
Отдых, отдых, и ничего кроме отдыха! Китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
11:37
Эмма Уотсон рассказала о своей тайной влюбленности в коллегу по «Гарри Поттеру»
11:19
Как побороть бессонницу после новогодних выходных и COVID-19
11:02
Меньшова показала изменившуюся после смерти мужа Алентову: «Все это страшно»
10:44
МВД будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного

Сейчас читают

ТОП-5 типов женщин, на которых засматриваются богатые мужчины
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января 2022 года, для всех знаков зодиака
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год