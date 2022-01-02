Меньшова показала изменившуюся после смерти мужа Алентову: «Все это страшно»

Народная артистка России Вера Алентова сильно изменилась после кончины любимого супруга — выдающегося режиссера Владимира Меньшова. Он ушел из жизни так скоропостижно, что актриса буквально постарела на глазах, отмечают фанаты. Свежее фото, на котором почти невозможно узнать некогда жизнерадостную и статную звезду, выложила ее дочь-телеведущая Юлия Меньшова.

В кадре Алентова стоит в обнимку с родными и близкими. Она пробует улыбаться, но грусть в глазах выдает тяжелое состояние.

«Есть жизнь, в которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое. Но что всегда в наших силах — так это чаще говорить любимым людям, что мы их любим. И цени то, что уже есть», — прокомментировала сделанную в праздничные дни фотографию дочь Веры Алентовой.

Instagram @juliavmenshova

Поклонники, как могут, поддерживают селебрити. 79-летней вдове Меньшова пожелали терпения и мужества, чтобы пережить трагедию. Дочке же посоветовали тщательнее следить за состоянием мамы: прожить с любимым мужчиной почти 58 лет и потерять его в одночасье — страшная трагедия.

«Крепитесь, милые! Мы с вами…»

«Очень тяжелый был год. Здоровья и терпения»,

«Конечно, все это страшно. Дай бог пережить трагедию с наименьшими потерями», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал о страшной истерике Веры Алентовой.