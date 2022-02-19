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Алентова рассказала, как выглядит кабинет Меньшова после его смерти

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 3 995

По словам вдовы режиссера, она так до конца и не оправилась после ухода мужа из жизни и по-прежнему ощущает его присутствие.

Алентова рассказала, как выглядит кабинет Меньшова после его смерти

Фото: ТАСС

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Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов прожили в браке почти три десятка лет. Супруги, как и все, и ссорились, и мирились, расставались на некоторое время, но в итоге поняли, что судьба предназначила им быть вместе.

По словам Алентовой, она так до конца и не оправилась после смерти мужа и по-прежнему ощущает его присутствие.

«Для меня он не в прошлом, для меня он здесь, поэтому достаточно тяжело», — призналась актриса в эфире документального фильма на одном из телеканалов.

Знаменитость рассказала, что ничего не меняла в рабочем кабинете супруга после его кончины. Тетради с записями, футляры для очков поблизости от лампы в светлом абажуре по-прежнему в идеальном порядке разложены на добротном столе темного дерева с изящными ножками.

На полках высокого стеллажа помещается домашняя библиотека — прекрасное собрание произведений Тютчева, Мандельштама, Рождественского, Цветаевой, Евтушенко и многих других авторов.

На своем месте и «Оскар». Культовая статуэтка, которую Меньшов получил за фильм, ставший классикой отечественного кинематографа — «Москва слезам не верит» — возвышается в окружении рамок с фотографиями режиссера с самыми известными личностями его времени.

По словам Алентовой, она даже оставила нетронутыми его вещи в прихожей. На вешалке висит его плащ и кепка, а под ними стоят домашние тапочки — так обыденно и просто, словно все еще ждут своего хозяина.

После смерти знаменитого кинодеятеля в июле 2021 года его вдова продолжает выходить на сцену и радовать поклонников своим талантом. Даже свой день рождения — красивую, юбилейную дату — актриса отпразднует в московском Театре Пушкина фееричным спектаклем «Мадам Рубинштейн».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алентова выйдет на сцену в дерзком образе в день своего 80-летия.

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