После смерти выдающегося режиссера Владимира Меньшова все заботы о семье взял на себя его зять.

Актриса Юлия Меньшова счастлива в браке со своим коллегой Игорем Гординым уже четверть века. Одна из самых красивы пар в отечественном кинематографе неизменно очаровывает поклонников своими совместными фото, которые появляются не так часто — оба актера слишком заняты на съемках. Однако в праздничные дни супругам удалось побыть вместе. Нежным снимком с мужем Меньшова поделилась на своей странице в Instagram.

«Всех со старым Новым годом! Теперь уж точно — 2022! Пусть все будет хорошо», — тепло пожелала знаменитость.

Instagram @juliavmenshova

Пользователи нашли фото очаровательным, правда, многие заметили, что Гордин выглядит постаревшим, а его взгляд выражает глубокую печаль.

Стоит отметить, что прошедший год для творческой семьи выдался очень тяжелым. Оба родителя актрисы заболели коронавирусом, но справиться с болезнью удалось только маме актрисы Вере Алентовой. Выдающийся кинорежиссер Владимир Меньшов скончался в больнице.

Это стало тяжелым ударом для его близких, в том числе и для зятя, ведь теперь Гордин стал главой большой семьи, взяв на себя ответственность за дорогих ему людей — вдову Меньшова и его дочь, свою супругу и их общих детей. Возможно, именно поэтому 56-летний актер стал выглядеть старше своих лет, а в его взгляде читается огромная усталость, пишет 7Дней.ру.

Сама актриса очень тяжело переживает смерть любимого отца. Меньшова в последнее время стала чаще делиться в соцсети своими мыслями о жизни, об утратах и о том, где найти силы, чтобы выдержать все испытания.

«Все, что я сама пока поняла: „ударная волна“ такого события довольно длительна. И слезы могут настигать совсем не там и не тогда, когда ты их ожидаешь, и даже привычное поведение может изменить свой вектор не сразу», — написала недавно артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Меньшова показала изменившуюся после смерти мужа Веру Алентову.