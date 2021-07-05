«Мы скоро будем вместе»: таролог Марианна Абравитова скорбит о смерти дочери

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Алексей Хитров
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Известный эзотерик и эксперт телешоу поделилась горем в соцсети.

Фото, видео: Instagram @marianna_abravitova

Известный таролог, эзотерик эксперт телешоу Марианна Абравитова шокировала подписчиков трагической новостью — умерла ее дочь Милана.

«Церемония прощания с моей дочерью Миланой состоится завтра…», — сообщила таролог на своей странице в Instsgram, опубликовав снимок дочери.

В сторис Абравитова написала прощальные слова в адрес Миланы:

«Доченька, мы скоро будем вместе! Земная жизнь коротка… Соединимся на небесах! Я всегда рядом, любимая!»

Причины ухода из жизни дочери таролог не раскрывает. Говорить об этом она сейчас не в состоянии, пишет Starhit.ru, ссылаясь на подругу Абравитовой.

Instagram @marianna_abravitova

Подписчики в соцсети выражают Абравитовой соболезнования.

«Боже, нет слов… Искренние соболезнования»;

«Как же так? Такая молодая!»;

«Марианна, держитесь. Мы с вами!»;

«Какое горе… Страшно терять своих детей», — разделяют подписчики горе Марианны Абравитовой.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти матери певца и музыканта Александра Барыкина. Трагическую новость сообщил ее внук Георгий на своей странице в Instagram, опубликовав архивный снимок с бабушкой.

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