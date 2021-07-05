Мать музыканта Александра Барыкина скончалась на 94-м году жизни

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Егор Измалкин
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В последнее время женщина страдала из-за больных ног.

Мать музыканта Александра Барыкина скончалась на 94-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Умерла мать музыканта Александра Барыкина — Александра Георгиевна. Об этом рассказал ее внук Георгий на своей странице в Instagram. Подробностей кончины бабушки он не раскрыл, лишь опубликовал архивный снимок с ней.

«Бабули не стало сегодня. Запомним ее такой», — сообщил сын исполнителя хитов «Букет» и «Аэропорт».

Instagram @goshoss

Последнее время мать Александра Барыкина не выходила из дома. В марте ей исполнилось 93 года, но из-за проблем с ногами не могла даже принять гостей, пишет StarHit.ru. Она признавалась, что живет на пенсию, которую почти полностью отдает сиделке. Александре Георгиевне также помогала сестра и другие родственники, а также певец Александр Серов.

Мать сыграла большую роль в становлении Барыкина как артиста. Именно она купила ему первый инструмент — гитару. Она же водила сына в театр, на концерты и постоянно помогала ему с образованием.

Известно, что Александр Барыкин умер в марте 2011 года. Во время выступления в Оренбурге — у него случился обширный инфаркт. Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева потратила миллионы на надгробный памятник певцу.

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