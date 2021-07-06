«Предлагаю финансовую помощь»: Кравец раскрыла настоящие условия лечения МакSим

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 070

Модель и светская львица вызвалась материально поддержать семью находящейся в коме артистки.

«Предлагаю финансовую помощь»: Кравец раскрыла настоящие условия лечения МакSим

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Певица и модель Алена Кравец вызвалась финансово поддержать семью певицы МакSим и рассказала, в каких условиях проходит ее лечение. Как известно, уже не первую неделю любимая миллионами артистка пребывает в состоянии медикаментозной комы. Из-за прогрессирующего вирусного поражения легких в определенный момент она не смогла самостоятельно дышать, поэтому медики приняли решение подключить знаменитую пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По мнению Кравец, родственникам Марины Максимовой (настоящее имя МакSим. — Прим. ред.) уже с трудом справляются со счетами, которые приходят из клиники. Поэтому звезда, для которой пара миллионов рублей — рядовая трата на платье и сумочку (так сама Кравец говорила своим подписчикам в социальных сетях), решила профинансировать лечение.

«Я знаю, сколько стоит сегодня лечение, тем более от коронавируса. А Максим лежит в люкс-палате с круглосуточным медицинским постом — это выливается ее семье в копеечку. Я предлагаю им финансовую помощь и, если нужно, хорошую клинику. Что касается состояния, то прогнозы пока не самые оптимистичные, но все мы молимся за Марину», — заявила Кравец.

Instagram @kravetsalena

К слову, о реакции родственников на щедрый жесть модели ничего пока неизвестно. Как неизвестно и то, обращалась ли благодетельница к ним лично, или только публиковала в микроблоге текст со своим намерением.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. За все это время в сети и прессе не раз появлялись данные о том, что Максимова якобы пришла в себя и дышит самостоятельно — эти сообщения представитель знаменитости Яна Богушевская опровергала.

По последним данным, предоставленным 5-tv.ru Богушевской, ее подопечная по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи не планируют в ближайшее время выводить артистку из искусственной комы, так как никакой положительной динамики не наблюдается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип МакSим, находящейся в коме, преодолел отметку в 63 миллиона просмотров.

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