Феерия огня и воды: как в Тарусе отметили Ивана Купала с гостьями из Сербии

Праздник Ивана Купала масштабно отметили в калужском город Тарусе. Мероприятие стало международным, так как на него были приглашены гости-соотечественницы из Сербии — Катарина и Юлия Шапич.

Одним из главных организаторов торжества стал артист балета и актер Гедиминас Таранда. Их задачей было показать суть древнего праздника единения, на что и направлены все купальские обряды.

В первый день состоялся обряд Русалий и водные баталии, зажигались костры, проходил ночной обряд и медитация под звуки сверчков, колокольчиков, бубнов. Второй день Купалы начался с общего круга у священных тарусских камней «Ярилов Столб», встречей солнца, осыпанием зерном земли, надламыванием каравая, хороводами и вождением белого коня.

«Я никогда на таком не была, очень красивый фестиваль в русском народном стиле. Там участвовали дети и взрослые. Мне понравилась сцена и солома, на которой мы сидели, а также украшения, ленты, стеклянные капельки, цветы, свечи. Научилась плести венок <…> Я бы с удовольствием вернулась на такой фестиваль», — рассказала Катарина.

Гостья из Сербии Катарина во время празднования Ивана Купалы. 5-tv.ru

Гостьи из Белгорода поучаствовали в Бабьем Кругу, сделали куклы-Ярилы и Костромы для обряда. У Хором Старейшин прошли обряд добычи живого огня, встречи Ярилы и Костромы, проводы Ярилы, игры и молодецкие забавы. Завершился вечерний обряд старинной игрой Взятие Костромы. А ночью же всех ждал главный Купальский концерт, который положил начало ночной феерии огня, воды и музыки.

На Большой Русальей поляне зажгли шестиметровый купальский костер, а затем все отправились на поиски цветущего папоротника. Мужчины катили огненные колеса в Оку, девушки опускали венки и свечи на воду и загадывали желания. Итогом этой праздничной феерии стали прыжки через костры.

«Понравилась сама идея этнофестиваля, где можно не только послушать о славянских обрядах, но и поучаствовать в них. Плести венки, водить хороводы. Место — потрясающее, необъятные луга, поля. Концертная программа прекрасная, например ансамбль „Крылья“», — поделилась впечатлениями Юлия.

Возможность попасть в Тарусу у Юлии и Катарины появилось после того, как 26 мая в у подножия памятнику Петру I в Москве Россотрудничество, Группа ГУТА и Союз «Живые города» запустили акцию «Окно в Россию». 70 Русских Домов по всему миру боролись за семь путевок в самые интересные места РФ. По итогам розыгрыша первыми счастливчиками и стали жительницы Сербии. А в конце июля жители Берлина в рамках этой же акции собираются в карельский город Костомукша на день традиционной деревни Вокнавалок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в мире празднуют день Ивана Купалы.