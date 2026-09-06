Москва. Столица нашей родины, которая отмечает в эти выходные день рождения. 879 лет назад впервые в летописи появилась запись, известная теперь по всем учебникам истории: «Прииде ко мне брате в Москву». 879 лет назад.

По человеческим меркам это уже не возраст, а сама вечность. Но по инфраструктуре, по зданиям, по уровню сервиса Москва с каждым годом как будто молодеет. И это не результат «косметических» процедур.

За последние годы в Москве построено 30% дорог от всех магистралей, которые были построены за всю историю Москвы, 70% инженерных сооружений. Метро просто переживает второе рождение, к 2030 году протяженность линий удвоится. Город строит быстрее, чем стареет. Вот и весь секрет вечной молодости.

Да, Москва задает высокие стандарты развития для других городов страны, сказал сегодня президент и поздравил с днем рождения Москвы не только горожан, но и всех россиян.

«Пользуясь возможностью, хотел бы сказать москвичам огромное спасибо. Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и любые вызовы. Все они временные, проходящие, а Москва, Россия — вечные», — отметил Владимир Путин.

Президент напомнил: как и 85 лет назад, столица снова мобилизовала силы для защиты страны.

Десятки тысяч москвичей сейчас на линии боевого соприкосновения. В городе открыты новые оборонные производства. Какую сферу ни возьми, всюду равнение на Москву. Образование: столица делится наработками со всей страной. Здравоохранение: московская программа на базе ИИ обрабатывает рентгеновские снимки из более чем 70 регионов. Новые производства электроники и лекарств, то, что сегодня принято называть технологическим суверенитетом, в Москве это все работает.

Президент, отмечая эти успехи, особо отметил работу Сергея Собянина, который возглавляет столицу с 2010 года, и его команды.

«Хочу от души поблагодарить всех, кто вкладывает в реализацию таких важнейших проектов развития свои труды и свои таланты. Вы делаете очень большое дело для всей страны. На протяжении многих лет главным мотором этих и других масштабных инициатив были и остаются команда столичного мэра и сам мэр Москвы», — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин, кстати, сегодня подписал указ о присуждении Сергею Собянину звания Героя Труда «за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы».

И это правда: чтобы перечислить все, что сделано в Москве в социальной сфере, для удобства москвичей и гостей столицы, заслуживает отдельной программы.

250 тысяч москвичей только в этом году переедут из ветхого жилья по программе реновации. Реконструированы три миллиона квадратных метров медицинских учреждений. В прошлом году полностью обновили 50 школ — не косметика, а новые здания вместо тех, что физически устарели.

Вот и сегодня не обошлось без новых открытий. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок новой линии метро Рублево-Архангельской. Она строится на северо-западе столицы. Также по видеосвязи президент и мэр Москвы приняли участие в открытии городского вокзала «Серп и Молот» на МЦД-4, третьей очереди парка развлечений «Остров Мечты» и, что особенно важно для москвичей, обновлённого после реконструкции стадиона «Торпедо». Таким образом, последний из шести московских футбольных клубов справил новоселье.

Сергей Собянин поблагодарил президента, правительство, Госдуму за внимание к нуждам столицы и отдельно самих москвичей:

«Ну и безусловно, конечно, спасибо нашим москвичам, которые вкладывают свою душу, талант, свой труд в развитие нашего города, столицы нашей России. С праздником! С днем рождения, Москва!».

У Москвы большие планы на развитие. Самый большой, самый населённый мегаполис Европы не останавливается ни на секунду в развитии. Большой толчок даст первая высокоскоростная магистраль до Петербурга, строительство которой идёт даже сегодня.

Москва умеет работать и умеет отдыхать: все выходные в городе — огромное количество концертов, других активностей в залах и на открытых площадках, и все это бесплатно.

879 лет — солидный возраст. Но, глядя на то, как развивается столица, чувствуется: это не итог. Это только начало.

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