Видео: с убитой вдовой банкира Пузикова простились в Самаре

Похороны Екатерины Пузиковой, вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова, прошли в Самаре. Родственники и друзья пришли проводить знаменитую в своих кругах женщину в последний путь.

Ранее тело женщины в ее собственной квартире обнаружил отец. По данному факту Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

« 3 июля 2021 года в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Садовой Ленинского района города Самары, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным, повреждения нанесены твердым тупым предметом. 4 июля 2021 года по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1977 года рождения. В настоящее время судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу », — рассказала и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Самарской области Татьяна Баринова.

Она добавила, что расследование преступления продолжается, сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.



СК РФ

По подозрению в убийстве Пузиковой арестован ее экс-возлюбленный — глава Самарской федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков. В последнее время между ними сложились конфликтные отношения, знакомые убитой утверждают, что после расставания мужчина постоянно ей угрожал и преследовал. Более того, накануне обнаружения тела Пузиковой Рясков опубликовал в Instagram признание в том, что помог ей избежать наказания за отравление первого мужа — банкира Дмитрия Пузикова.



5-tv.ru

Ранее 5-tv-ru сообщал, что Екатерина Пузикова (в девичестве Сокирская) с 2012-го по 2017 годы находилась под уголовным преследованием по подозрению в убийстве своего мужа — замдиректора самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова, который был отравлен на вечеринке в загородном доме. В конце октября 2017 года ее полностью оправдали за непричастностью к преступлению. По признанию Ряскова, оправдательный приговор Пузиковой вынесли из-за взятки сотруднику суда в размере 15 миллионов рублей. Адвокат убитой называет это утверждение ложным.