Малыш скончался во время «тихого часа» в детском саду в Челябинске
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 079
Причина смерти двухлетнего ребенка до сих пор неизвестна.
Фото: Depositphotos / krasnajasapocka
Двухлетний малыш скончался во время «тихого часа» в частном детском саду в Челябинске. Что стало причиной скоропостижной гибели, пока неясно. Телесных повреждений на теле несовершеннолетнего нет. Не исключается возможность врожденного заболевания.
Следственный комитет РФ организовал проверку по факту несчастного случая.
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