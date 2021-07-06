Малыш скончался во время «тихого часа» в детском саду в Челябинске

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 079

Причина смерти двухлетнего ребенка до сих пор неизвестна.

Малыш скончался во время «тихого часа» в детском саду в Челябинске

Фото: Depositphotos / krasnajasapocka

Двухлетний малыш  скончался во время «тихого часа» в частном детском саду в Челябинске. Что стало причиной скоропостижной гибели, пока неясно. Телесных повреждений на теле несовершеннолетнего нет. Не  исключается возможность врожденного заболевания.

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту несчастного случая. 

Читайте также

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.27
-0.08 87.00
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:06
Выбежавший на дорогу лось устроил смертельное ДТП под Тюменью
7:47
Труд и затраты: каждый третий россиянин перерабатывает бесплатно
7:35
Хлопнули дверью: почему делегация РФ со скандалом покинула заседание ПА ОБСЕ?
7:26
Бедность не налог: нуждающихся в помощи государства определит ФНС
7:17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
7:15
Белла Хадид вышла на красную дорожку в Каннах с прической российских школьниц

Сейчас читают

Луис Энрике оценил игру футболистов сборной Испании в полуфинале Евро с Италией
«Разбился о скалы»: самолет с 22 пассажирами потерпел крушение на Камчатке
Санитар случайно ранил себя ножом во время вскрытия трупа в Москве
Что скрывала от всех трагически погибшая порнозвезда Kris the foxx?
Рухнул у берега моря: спасатели нашли пропавший на Камчатке пассажирский Ан-26

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака