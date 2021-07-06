Малыш скончался во время «тихого часа» в детском саду в Челябинске

Двухлетний малыш скончался во время «тихого часа» в частном детском саду в Челябинске. Что стало причиной скоропостижной гибели, пока неясно. Телесных повреждений на теле несовершеннолетнего нет. Не исключается возможность врожденного заболевания.

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту несчастного случая.