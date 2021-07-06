Беременная Арзамасова перенесла опасное заболевание

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Алексей Хитров
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Ранее звезда «Папиных дочек» намекнула на сроки родов.

Беременная Арзамасова перенесла опасное заболевание

Фото: Instagram @liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова, находящаяся на последних неделях беременности, переболела коронавирусом. Об этом рассказал режиссер Сарик Андреасян, у которого снимается 26-летняя супруга Ильи Авербуха.

«Мы назначили съемки. Она позвонила, сказала: „Сарик, я беременна“. Я сказал: „Ок, мы учтем“. Потом она звонит еще раз и говорит: „Сарик, у меня коронавирус“. Я сказал: „Это тоже не страшно, мы и это учтем“. В итоге я, как человек приличный, от актрисы не отказался. Лиза, спасибо тебе большое», — цитирует Андреасяна НТВ.

Сама Арзамасова утверждает, что беременность у нее протекает легко, даже на соленое ее не тянет, а только на жареную картошку с салом.

Ранее звезда «Папиных дочек» призналась, что планирует летом взять трехмесячный декретный отпуск. Из ее слов становится понятно, что первенец у актрисы появится примерно в конце августа.

Как рассказывал 5-tv.ru, Арзамасова прокомментировала слухи о начале своего романа с Авербухом в несовершеннолетнем возрасте. Знакомство звезд состоялось в 2010 году, когда актриса приняла участие в съемках шоу «Лед и пламень» под руководством будущего мужа. Тогда ей было всего 15 лет.

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