Венера и Марс: как наладить отношения в семье и укрепить брак

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Георгий Иванов
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Астролог в преддверии Дня семьи, любви и верности рассказала о том, почему парам полезно смотреть на звездное небо.

Фото, видео: Depositphotos / TarasMalyarevich; 5-tv.ru

Множество даже самых, казалось бы, крепких пар расстались, не выдержав сложного испытания изоляцией из-за пандемии. И сколько угодно можно слушать психологов, но порой просто что-то идет не так в отношениях, как бы обе стороны не старались.

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова в преддверии Дня семьи, любви и верности рассказала, как даже в самых сложных ситуациях спасти отношения и сохранить благоприятную погоду в доме.

По словам медиума, не существует какого-то безотказного магического ритуала, да еще и подходящего для всех, поэтому в вопросах сохранения семьи всегда нужен индивидуальный подход.

«Мы люди современные и знаем, что на отношения и на всю нашу жизнь влияют планеты. Так вот планеты, которые управляют отношениями, это Венера и Марс. Венера управляет гармонией, любовью, нежностью, способностью пойти на компромисс, а Марс отвечает за страсть, энергию и сексуальное влечение друг к другу», — подсинила астролог.

Она отметила, что для выстраивания благополучных отношений нужно чаще сверяться со звездными координатами, поскольку положение небесных объектов может оказать существенное влияние на исход любых предприятий в паре.

«Когда планеты на небе формируют хорошие аспекты, гармоничные, то тогда наступает период, в который стоит налаживать отношения, признаваться друг другу в любви, идти в ЗАГС. Если же эти планеты формируют напряженные аспекты, тогда время опасное, когда ни в коем случае нельзя выяснять отношения и вступать в конфликты», — пояснила медиум.

Экстрасенс утверждает, что если отслеживать расположение Венеры и Марса, то можно хорошо управлять своей семейной жизнью и в любом начинании иметь поддержку звезд.

«Можно обратиться к астрологу, и он все сделает за вас, а можно самим найти в интернете данные о расположении этих планет в определенный момент», — посоветовала бессмысленно не тратить деньги эксперт.

Стоит отметить, что несмотря на все недоказанные влияния звезд и планет на судьбу человека, медиум подчеркнула, что в отношениях важно помнить, что не существует несовместимых знаков зодиака, а существуют только люди, которые не хотят работать над отношениями или которые просто не подходят друг другу.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы астролога о том, как разным знакам зодиака изменить жизнь в ночь на Ивана Купала.

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