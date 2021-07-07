Жена убитого президента Гаити скончалась после вооруженного нападения

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Егор Измалкин
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Первая леди получила ранения, несовместимые с жизнью.

Жена убитого президента Гаити скончалась после вооруженного нападения

Фото: Reuters / Jeanty Junior Augustin/File Photo

Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Мари Этьен Джозеф скончалась в больнице от полученных ранений после нападения на резиденцию. Об сообщили телеканал TeleSUR.

«Жена президента Гаити <…> Мартин Моиз также скончалась от полученных ранений в результате нападения на резиденцию [президента]», — говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел в столице страны Порт-о-Пренс. Президент Жовенель Мойз был смертельно ранен в результате вооруженного нападения. Позднее он скончался.

Жовенель Моиз возглавлял страну с 2017 года. В прошлом на него уже совершали нападения. В 2018 году его обстреляли на церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина. Тогда президент серьезно не пострадал, однако ранения получили трое сотрудников охраны.

Ранее 5-tv.ru публиковал предполагаемое видео нападения на резиденцию президента Гаити.

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