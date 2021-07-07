В какие периоды в году отношения рискуют разрушиться?

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Алексей Хитров
Эксклюзив 2 693

Астролог Алена Никольская рассказала, когда нужно быть особенно внимательным к любимому человеку.

Фото, видео: Depositphotos / janjirous_seller; 5-tv.ru

В течение года наступает несколько периодов, когда отношения между любящими людьми подвергаются испытаниям, и назревает опасность их разрушения. Когда нужно проявить чуткость и держать ухо востро, специально для 5-tv.ru рассказала Алена Никольская.

«В первую очередь это февраль и март — в это время все отношения подвергаются очень большим испытаниям. Следующий опасный период — конец сентября-начало октября. Здесь тоже многие отношения проходят буквально через терновый венец. В эти периоды нужно быть особенно аккуратными и внимательными к тому человеку, которого вы любите», — предупреждает Никольская.

Однако, продолжает астролог, есть и особенные даты, когда можно возродить утраченные отношения. В первую очередь это дни, связанные с праздником Ивана Купалы — 6,7 и 8 июля. В этот период можно буквально вдохнуть свежее дыхание в отношения и вернуть, казалось бы, разрушенную ситуацию, утверждает Никольская.

«Следующий очень важный период — перед Новым годом, в декабре. Это волшебное время, когда сбываются любые мечты, и если вы все сделаете правильно, то сможете обрести свою любовь», — подытоживает астролог.

Как ранее писал 5-tv.ru, астролог Алена Никольская рассказала, как нужно вести себя 6, 7 и 8 июля знакам зодиака, чтобы привлечь удачу.

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