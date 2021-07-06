Деньги, любовь и здоровье: как разным знакам зодиака изменить жизнь в ночь на Ивана Купала

В России 7 июля по давней традиции отмечается праздник Ивана Купалы. А 8 июля — День любви семьи и верности. Чудесные летние события — не только повод провести время на природе под жарким солнцем, но и возможность привлечь в свой дом нежность, взаимопонимание и финансовое благополучие, уверена астролог Алена Никольская.

«День Ивана Купалы — это день симбиоза огня (именно поэтому в эти дни обязательно разжигают большой костер и прыгают через него влюбленные) и воды, потому что именно она в этот момент дает возможность быть максимально гибкими, пластичными и донести до Вселенной ваши желания и любовь», — сказала астролог.

Астролог упомянула: в свое время костер использовали и матери, чтобы помочь детям быть сильными и здоровыми. Женщины сжигали в огне одежду своих малышей — ту, в которой они болели в течение прошедшего года. Таким образом мамы пытались прогнать хвори и все негативное, что может коснуться ненаглядных наследников.

«Это день, когда вы можете по-другому отнестись ко многим обстоятельствам и убрать весь негатив из своей жизни. По поверью, только в день Ивана Купалы самому счастливому человеку, который честен и чист душой, открывались все тайны мира. Именно этот человек мог найти цветок папоротника. Считалось, что именно в эту волшебную ночь зацветает папоротник, и, если вы его найдете, все богатства мира вам откроются», — добавила эксперт.

Как вести себя 6, 7 и 8 июля знакам зодиака, чтобы привлечь удачу?

Кроме прочего для каждого знака зодиака у Алены Никольской есть свои рекомендации. Например, Водолеям 6,7 и 8 июля необходимо быть очень осторожными с деньгами. В эти дни будет закладываться финансовая программа на весь год.

«Для Рыб это возможность по-новому оценить те отношения, которые уже есть, и возможно, эти отношения будут для вас источником вдохновения с точки зрения вашей работы и самореализации. Для Тельцов в первую очередь необходимо обратить внимание на рабочие вопросы — именно в этой сфере может быть ваш ресурс, который неожиданно откроется примерно в конце осени», — считает астролог.

По словам Никольской, для Раков и Козерогов это возможность не только существенно улучшить материальное положение, но и открыть какие-то необыкновенные способности в себе. Новые знания о своих талантах пойдут на благо вашему делу и продвижению в карьере. Козерогам особенно внимательными нужно быть на работе — их ждет много шансов вырваться в лидеры.

«Для Близнецов и Львов эти три волшебных дня это возможность по-другому оценить физическое состояние, в котором они находятся, и вернуть своему организму здоровье. Для Дев и Скорпионов эти дни — шанс наладить отношения со старшим поколением. Возможно, именно там — ваши ресурсы: у старшего поколения или у вашего начальства. Поэтому будьте с ними особенно аккуратны», — рекомендует астролог.

Весам и Овнам стоит подумать о переоценке своих взглядов на многие события и отношения с людьми. Уделите больше времени семье и друзьям, в кругу близких вас могут ждать невероятно выгодные предложения. Вы не захотите их упустить!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие летние травы принесут удачу разным знакам зодиака. Собрать их нужно в упомянутые три волшебных дня — 6, 7 и 8 июля!