Нахамивших Ваенге пассажиров самолета оштрафовали

Двоих пассажиров авиарейса Ларнака-Петербург, у которых на борту самолета произошел конфликт с певицей Еленой Ваенгой, привлекли к административной ответственности. Об этом 5-tv.ru сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«Полицейскими установлено, что двое пассажиров бизнес-класса во время полета выражались грубой нецензурной бранью в присутствии других граждан, на замечания не реагировали. Правонарушителями оказались жители Санкт-Петербурга: 63-летний мужчина и 49-летняя женщина, которые были доставлены в дежурную часть. Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье „Мелкое хулиганство“, наложен административный штраф», — рассказала инспектор отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СЗФО Ольга Волкова.

Ранее стало известно, что певица Елена Ваенга стала невольной участницей конфликта, который произошел на борту самолета, следовавшего по маршруту Ларнака-Петербург. О неприятной ситуации исполнительница рассказала в своем Instagram-аккаунте. По словам артистки, она стала объектом нападок и оскорблений со стороны попутчиков — летевшей тем же рейсом семейной пары. Ваенга утверждает, что нахамившая ей женщина была пьяна и брызгала слюной.

В свою очередь обвиняемый в нападении на певицу мужчина рассказал 5-tv.ru, что во время перелета он, равно как и его молодая супруга, был абсолютно трезв и не совершал никаких противоправных действий. Зато звезда, по его словам, вела себя странно — «поднимала ноги без носков».