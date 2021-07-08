Проклятие «Ночного дозора»: Как роль ведьмы перевернула судьбу Жанны Фриске?

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Виктория Андреева
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Певица надеялась обрести земное счастье — стать женой и счастливой мамой. Но судьба ее оказалась печальна. Кто «убил» красавицу-артистку и при чем здесь мистика?

Проклятие «Ночного дозора»: Как роль ведьмы перевернула судьбу Жанны Фриске?

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Сегодня, 8 июля, певице Жанне Фриске могло бы исполниться 47 лет. Звезды эстрады не стало летом 2015-го — она умерла от тяжелых последствий онкологии. Фанаты не могут смириться с мыслью, что лучезарную диву подкосила страшная болезнь. Многие твердят: произошло это не просто так. Неужели в трагедии замешаны потусторонние силы?

Проклятие ведьмы

Актеры и музыканты в большинстве своем бесстрашные люди. Но даже у них есть жесткие табу. Редкий артист согласится участвовать в проекте, где основная тема — связь с загробной жизнью. Поговаривают, это чревато крупными трагедиями. Известны случаи, когда перед опасной ролью звезды ходили в церковь и просили благословения. Они боялись, что падут жертвами собственных страхов.

Жанна Фриске — одна из тех, кто ради искусства готов идти на большие жертвы. Ключевыми в ее биографии стали проекты режиссера Тимура Бекмамбетова — мистические картины «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В них звезда сыграла ведьму Алису, которая мечтала обрести истинное счастье с возлюбленным.

Кадр из фильма «Ночной дозор», реж. Тимур Бекмамбетов (2004)

Удивительно, но при жизни Фриске часто вспоминала, что эту роль ей напророчила гадалка.

«Она взяла мою руку и стала изучать линии на ладони: „В тебе есть большая сила. Тебе предстоит стать ведьмой, но только на время“. Я, конечно, не поверила ее словам, а вспомнила, когда Бекмамбетов предложил стать ведьмой. Я с удовольствием вошла в эту роль. Но с тех пор не гадаю», — признавалась в одном из интервью Жанна.

Певица в точности повторила судьбу покойной супруги актера Константина Хабенского, сыгравшего в фильме Бекмамбетова мага Антона Городецкого. Жанна Фриске, как и Анастасия Хабенская, родила малыша, затем узнала о коварной опухоли мозга — глиобластоме. Спасти женщин не могли даже лучшие врачи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с кем живет единственный сын Жанны Фриске и почему не видит родных бабушку и дедушку.

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