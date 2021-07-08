Как по пальцам на ногах определить развитие диабета второго типа?

|
Алиса Старжевская
1 043

Один из симптомов заболевания лежит прямо на поверхности.

Как по пальцам на ногах определить развитие диабета второго типа?

Фото: Depositphotos / NewAfrica

Диабет второго типа появляется в результате дисфункции переработки гормона инсулина, который регулирует уровень содержания сахара в крови. Плохая выработка инсулина приводит к негативным последствиям, одним из которых может быть изменение формы пальцев ног.

При наличии данного заболевания пальцы загибаются вниз и создают так называемую молоткообразную форму. Это связано с тем, что плохой контроль уровня сахара в крови приводит к сокращению мышц и укорочению сухожилий.

Однако это не единственная причина деформации пальцев. Это может также произойти из-за патологии мышц стопы в результате плоскостопия, травмы либо заболевания суставов пальцев, пишет MedikForum. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что COVID-19 может спровоцировать отсроченный диабет.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.47
-0.73 88.14
-0.64
Какой вы овощ по знаку зодиака?

Последние новости

14:58
За избиение во время стрима Mellstroy получил полгода исправительных работ
14:58
Внучка Льва Троцкого скончалась в Москве
14:48
«Болезнь очень коварная»: госпитализированная Догилева высказалась о самочувствии
14:24
Как по походке определить, какие у человека проблемы в сексе?
14:20
Два человека погибли от урагана «Эльза» в США
14:07
В Кремле рассказали о необходимости переговоров с талибами

Сейчас читают

В Кремле не возражают против выбора иностранного тренера для сборной России по футболу
Попова призвала привить от коронавируса все население России
Врач назвала снижающую риск диабета ягоду
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака