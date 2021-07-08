Как по пальцам на ногах определить развитие диабета второго типа?

Диабет второго типа появляется в результате дисфункции переработки гормона инсулина, который регулирует уровень содержания сахара в крови. Плохая выработка инсулина приводит к негативным последствиям, одним из которых может быть изменение формы пальцев ног.

При наличии данного заболевания пальцы загибаются вниз и создают так называемую молоткообразную форму. Это связано с тем, что плохой контроль уровня сахара в крови приводит к сокращению мышц и укорочению сухожилий.

Однако это не единственная причина деформации пальцев. Это может также произойти из-за патологии мышц стопы в результате плоскостопия, травмы либо заболевания суставов пальцев, пишет MedikForum.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что COVID-19 может спровоцировать отсроченный диабет.