Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Он подчеркнул, что решение о прекращение контракто было принято совместно. РФС начинает поиск кандидатов на освободившуюся должность. Именно он будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

К слову, еще несколько часов назад член технического комитета РФС Михаил Гершкович заявлял в эфире «Матч ТВ» о необходимости оставить Черчесова на посту. По его мнению, накануне решающих матчей сборной такие перемены не пойдут на пользу и даже вполне рискованно.

Жесткой критике Станислав Черчесов подвергся после разгромного проигрыша отечественной команды на Евро-2020.