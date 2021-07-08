Москва поверила слезам: в Доме кино простились с Владимиром Меньшовым

Москва сегодня простилась с Владимиром Меньшовым. Режиссер скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. Рядом и самые близкие — супруга Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова. В Дом кино пришли сотни людей — друзья, коллеги и поклонники его творчества. В прощальных словах они говорили не только про уникальный талант режиссера, но и про то, каким он был другом, человеком, навсегда влюбленным в Россию и ее простых людей.

Москва слезам не верила, а верила любви. Строчка, которую сегодня можно оспорить. Если с любовью к Владимиру Меньшову все понятно, в созданный им мир невозможно не влюбиться, а вот со слезами все не так просто… Их невозможно сдержать.

«Никогда не подумаешь, что это режиссер мировой величины. Человек, получивший „Оскара“ еще в советское время. Это непостижимое», — признается один из его поклонников.

У Дома кино зрители разных возрастов. И те и другие, знают фильмы Владимира Меньшова наизусть.

«То, что у него правдивые фильмы… Действительно, они жизненные. Мы смотрим и это жизнь. Это как раз люди, которые живут вокруг нас».

А еще Меньшов пример того, как верить в сою мечту и свое дело. Поступил во МХАТ только с четвертой попытки, трижды отправляли с формулировкой не рекомендован, артист из вас не получится. Трижды он садился в поезд и уезжал домой, в Астрахань — работал токарем, откатчиком на шахте, матросом. А потом покорил комиссию, прочитав «Муху-цекотуху», все плакали от смеха. Как спустя много лет и мы над его фильмами.

«Ты ли? Че ли?»

Но ведь у этой любимой всеми картины была тяжелая судьба. И тут снова — про терпение. В больших кабинетах разводили руками — пьянка на экране, картинку нужно сокращать. По сути — вырезать всего Дядю Витю.

«День взятия Бастилии даром прошел».

Меньшов отказался и тогда фильм было решено перемонтировать без участия режиссера. Но время все рассудило, хоть пленка пролежала на Мосфильме 30 лет…

«Фигура вторая, печальная».

«Создать кино, создать спектакль может только режиссер. Работающий с артистом. Владимир Валентинович показал великие образцы этого компонента режиссерского. Он блистательно работал с артистами», — подчеркивает народный артист РФ Валерий Гаркалин.

И если фильм о семье Кузякиных — это не выдуманная история. Действительно был такой механик Вася, который закрутил курортный роман, то «Москва слезам не верит» — сама жизнь. Оттуда из жизни Владимир Меньшов все и подсмотрел — общежития, коммуналки, отношения. Детали и фразы, мода, словечки, которые всех зацепили, собирал в записную книжку. А еще знал актерскую природу — у самого больше 100 ролей.

«Я сегодня прощаюсь с другом, с которым мы вместе работали и дружили. Как режиссер, актер Володя всех нас переживет, потому что его работы останутся и достанутся даже нашим и детям, и внукам», — не мог сдержать слез народный артист РФ Александр Панкратов-Черный

«Хелоу, общежитие слушает…»

Это потом будет «Оскар». Владимир Меньшов вспоминал, что все, начиная с коллег-киношников, сомневались в успехе фильма и отговаривали — зачем снимать такую бытовуху. Но атмосфера неверия его не сломила, потому что верил сам. У Владимира Меньшова была интуиция на свой материал. Говорят Рональд Рейган посмотрел картину восемь раз перед встречей с Горбачевым, чтобы понять загадочную русскую душу.

«Позвольте я вам осетринки положу. — Нет! Мне рыбы нельзя, у меня от нее аллергия».

А еще у Владимира Меньшова была теория — если ты делаешь божье дело, снимая кино, то все будет тебе помогать. Например, эта сцена снималась в октябре, актрисы в летних платьях, красные носы и пар изо рта. Как только съемки закончились, повалил снег.

«Он всегда занимал очень четкую, свою позицию, непохожую ни на кого. Конечно, талантливейший человек. И в творчестве и в жизни. Всегда отстаивал свою точку зрения», — так описывает режиссера народный артист РФ Евгений Герасимов.

Супругу Владимира Меньшова накануне выписали из больницы. Они были вместе почти 60 лет. Вера Алентова на сцене, рядом с гробом. Ее поддерживает дочь Юля.

На прощание пришли и студенты Владимира Меньшова. Они в центре внимания, с режиссером виделись в июне этого года, когда он принимал экзамены. Для них он стал без преувеличения отцом.

Владимир Меньшов сам вышел из народа и сам себя сделал. Его фильмы в нашем национальном коде, они лучший антидепрессант. Владимир Меньшов выдел разную жизнь, но зрителю оставил свет.