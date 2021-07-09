Денежный коридор: рожденных в какое время ждет обогащение с 7 июля по 8 августа

Елена Егорова, астролог, эксперт в области китайской метафизики, основатель школы @Metaphysics9 рассказала, что с 7 июля по 8 августа продлится денежный коридор времени, которое бывает раз в 12 лет. Данный период открывает возможности для людей, рожденных в определенный период времени. Эти счастливчики смогут открыть бизнес, выиграть крупный приз или получить наследство.

Главная задача тех, кто попал в данную категорию — не упустить возможности и обязательно начать действовать, запускать проекты и ловить удачу за хвост. Кого же ждет космический успех?

«Счастливчиками станут люди, рожденные в год Быка, при этом их год рождения не должен заканчиваться на 8 или 9. Вторая категория — это люди, рожденные с 6 января по 4 февраля любого года, кроме тех годов рождения, которые заканчиваются на 8 или 9. Третья категория счастливчиков — это люди, рожденные с 1 до 3 ночи и их год рождения также не должен заканчиваться на 8 или 9», — сообщила астролог.

Для первой категории людей, деньги могут прийти из социального окружения: от знакомых, клиентов, людей старшего поколения (членов семьи).

К людям из второй категории деньги придут от бизнеса или партнеров по бизнесу, родителей, возможно получение наследства, также финансы могут прийти непосредственно от работы. Третья категория счастливчиков получит возможности от создания собственных проектов, работы по найму, также эти люди могут получить повышение.

«Все эти возможности для счастливчиков будут долгоиграющими и будут приносить стабильный результат», — заключила Елена Егорова.

Не упустите свои возможности, действуйте, все в ваших руках.

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