Денежная стрижка: астролог рассказала, когда идти к парикмахеру в июле

Луна, как один из ближайших крупных космических объектов к Земле, неизбежно влияет на текущие на ней процессы и на все живые организмы. Эксперты в области тонких материй уверены, что это влияние не ограничивается одними физическими явлениями. Движение Луны вокруг нашей планеты, а также сигналы, которые человек посылает во Вселенную могут творить чудеса, уверена специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко.

«Наши желания — это огромная движущая сила во Вселенной. Не зря существует высказывание: чего хочет женщина, того хочет бог. Поэтому важно знать, что существуют благоприятные периоды для подстригания волос. Наши волосы — связующие нити человека с космосом, через которые мы получаем жизненную энергию. Существуют также так называемые денежные стрижки — дни, когда можно постричься, чтобы активировать, впустить в свою жизнь энергию космического изобилия», — говорит астролог.

По словам Татьяны Карпенко, даже если вы вспомнили о необходимости освежить стрижку в нужный день, но возможности попасть к парикмахеру нет, это не проблема. В таком случае допускается помощь ближнего — ножницы можно вручить и непрофессионалу. При этом обязательно говорите: «Я впускаю в свою жизнь энергию изобилия. Мои доходы растут и множатся». И обязательно благодарите Вселенную за щедрость и благосклонность.

«Стричь себя самому настоятельно не рекомендуется, так как вы отрезаете путь к удаче, ограничиваете свою энергию. Поэтому попросите кого-то из друзей, родных, близких подстричь вас совсем немного, чисто символически», — предостерегает эксперт.

Благоприятные дни для денежных стрижек в июле — 2,5,8, 15, 18, 24, 26 и 31-е числа. Немало. Так что поспешите записаться в салон красоты, пока другие сведущие дамы не опередили вас. Астрологи отмечают, что стрижки по лунному календарю становятся все более популярными во всем мире. Они уверены, что женщины убеждаются в силе влияния Луны на человеческую жизнь.

«Стрижка в 21-е или 22-е лунные сутки положительно влияет на развитие вашего дела, вашего бизнеса, на рост карьеры. Материально обогатиться можно, если регулярно постригаться в пятые и 27-е лунные сутки, а также в 14-е. 14-е сутки не только благоприятствуют материальному достатку, но и привносят счастье в нашу жизнь», — поделилась Карпенко.

Как отметила эксперт, материальное благополучие можно привлечь, если посещать парикмахерскую в периоды, когда Луна проходит знак Тельца. Именно Телец, по мнению астрологов, отвечает за плодородие, сытость и богатство. Не упустите шанс столь приятным образом — преображаясь — привлечь деньги в своей кошелек.

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