Головой об пол: Мужчина убил приемную дочь на глазах у мамы в Нальчике

Агрессия отчима в Нальчике привела к смерти его приемной дочери. Как пишет RT, убийство произошло прямо на глазах у матери малышки. По версии следствия, сначала мужчина несколько раз ударил девочку в лицо и в грудь, а после позвал ребенка к себе в комнату, где несколько раз ударил головой об пол. Это привело к смерти малышки. Трагедия произошла 6 июня.

Как отмечет агентство, только на следующий день родители вызвали скорую и попытались скрыть истинную причину гибели девочки, рассказав, что она якобы упала с дерева. Однако следователям версия показалась неправдоподобной. В конце концов отчим сознался в преступлении и был задержан.

Подробности выясняются.