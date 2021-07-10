Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля

На предстоящей неделе лучше строить иллюзии и верить в лучшее. Если же настойчиво докапываться до «истинного положения дел», то последствия могут быть негативными. Не исключены конфликты с близкими.

Что касается интеллектуальной деятельности, то наш мозг будет подсказывать новые важные идеи, которые помогут разрешить значительную часть проблем.

Но это общая характеристика, а какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается период, связанный с сексуальностью и очарованием. Неделя хороша для создания и развития отношений. Хорошо будет проводить время с партнером - от совместно времяпрепровождения можно будет получить радость и удовольствие. Неделя также хороша для занятий танцами, спортом - это связано с большим приливом положительных энергий. В целом период благоприятный.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя непростая. Возможны проблемы в личных отношениях: вспыльчивость, неудовлетворенность, конфликты. Постарайтесь переждать эту неделю, не затевать важных обсуждений и не затрагивать спорных тем.

Близнецы — гороскоп на неделю

Да Близнецов неделя положительная. Особый прилив энергии, обаяние, готовность к новым открытиям и знакомствам – все поможет вам провести неделю интересно и с пользой. Можете поставить довольно амбициозные цели.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на предстоящей неделе стоит сконцентрироваться и запустить все процессы, которые позволят воплотить в жизнь желания и цели. Например, вы можете по-новому расставить акценты в межличностных взаимодействиях, можете изменить свой подход к тому, как и что вы делаете на работе. В любом случае вам нужно стремиться к ощущению, что вы на своем месте и делаете именно то, что вам позволяет полностью раскрыться и реализоваться.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит активная неделя. У вас будет много энергии, а также достаточно такта и мягкости, чтобы правильно ее направить. Вас ожидает успех в межличностных взаимодействиях. Вы сможете проявить себя во всей красе и снискать симпатии окружающих.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе лучше всего обдумать свою текущую ситуацию, привести мысли в порядок, построить планы. Вас могут посетить неожиданные свежие идеи. А также могут прийти важные решения, которые вы впоследствии успешно реализуете.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоящая неделя принесет радость и удовольствие в сфере общения, особенно с противоположным полом. Ваши энергии полностью раскрываются и позволяют вам проявить свои лучшие стороны. Ваша способность к флирту, знакомствам с противоположным полом, а также сексуальное притяжение будут выше, чем обычно.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя скорее напряженная. Основные сложности ожидают в сфере личных отношений. Возможны конфликты с противоположным полом, неудовлетворенность, иногда раздражительность. Впрочем, ваша способность к самообладанию будет и тут помогать вам. Большинство таких ситуаций вы сможете успешно обойти без негативных последствий.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит романтичная неделя. Обилие сексуальной энергии, радость жизни, стремление к творчеству и напор при достижении целей – все сделает неделю яркой и запоминающейся. Воспользуйтесь этими энергиями – как для достижений в деловой сфере, так и в личной сфере для создания и развития отношений.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя скорее напряженная. Может быть сложно сосредоточиться и приступить к делам. Возможны конфликты с окружающими и раздражительность по пустякам. В целом неделя не слишком хороша для начала новых дел, выяснения отношений с окружающими, продвижения вперед важных проектов.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев продолжается напряженный период. Возможны перепады энергии, раздражение, неспособность найти компромисс и эмоциональный баланс с окружающими. Либо подавляются ваши интересы, либо вы активно отстаиваете их, и это приводит к конфликту. На предстоящей неделе желательно не обострять спорные вопросы и не затрагивать сложных тем.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя позитивная. Энергия мягкости и гармонии, удовлетворенность собой и окружающим миром – помогут вам прожить неделю счастливо и спокойно. Неделя подходит и для активных действий, если они вас вдохновляют и приносят вам удовольствие.

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