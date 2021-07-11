Поклонники не узнали Александра Домогарова, преобразившегося перед свадьбой

Актера Александра Домогарова не узнали поклонники. Накануне четвертой свадьбы с молодой избранницей звезда опубликовал фото в Instagram. На снимке Домогаров позирует в бассейне и счастливо улыбается.

«Солнышко заходит, на улице жарко, вода всего +21, но жизнь прекрасна!» — подписал публикацию знаменитость.

Похудевшего и помолодевшего 57-летнего Домогарова захвалили фолловеры.

Instagram @domogarov.aleksandr

«Помолодел, повеселел! Осталось новую хорошую роль в кино сыграть, супермена»;

«Какой вы солнечный, Александр Юрьевич. От фото так и веет теплом»;

«Классно! Какой вы радостный. Зато охладиться можно», - отметили подписчики.

Известно, что ранее у него были проблемы со здоровьем. Однако, как считают фанаты, предстоящее торжество явно пошло актеру на пользу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Домогаров решил жениться в четвертый раз.