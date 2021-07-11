Поклонники не узнали Александра Домогарова, преобразившегося перед свадьбой
Звезда сделал фото в бассейне, которое вызвало множество восторженных комментариев.
Фото, видео: www.globallookpress / Vadim Tarakanov; Instagram @domogarov.aleksandr
Актера Александра Домогарова не узнали поклонники. Накануне четвертой свадьбы с молодой избранницей звезда опубликовал фото в Instagram. На снимке Домогаров позирует в бассейне и счастливо улыбается.
«Солнышко заходит, на улице жарко, вода всего +21, но жизнь прекрасна!» — подписал публикацию знаменитость.
Похудевшего и помолодевшего 57-летнего Домогарова захвалили фолловеры.
«Помолодел, повеселел! Осталось новую хорошую роль в кино сыграть, супермена»;
«Какой вы солнечный, Александр Юрьевич. От фото так и веет теплом»;
«Классно! Какой вы радостный. Зато охладиться можно», - отметили подписчики.
Известно, что ранее у него были проблемы со здоровьем. Однако, как считают фанаты, предстоящее торжество явно пошло актеру на пользу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Домогаров решил жениться в четвертый раз.
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