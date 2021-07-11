Брат выбросил новорожденную девочку с балкона седьмого этажа в Москве. Увидев, что натворил ее наследник, мама ребенка подняла его и забрала домой до приезда скорой помощи. ЧП произошло в доме на Левобережной улице, 4/14.

Выяснилось, что подозреваемый в преступлении 13-летний брат - умственно отсталый и, вероятно, был не в себе. Что касается погибшей девочки, то она появилась на свет 3 июля.

Других данных о семье, где произошла трагедия, пока нет.