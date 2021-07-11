Брат выбросил новорожденную девочку с балкона седьмого этажа в Москве
| Карина Бернтгольц Происшествия 2 843
ЧП произошло в доме на Левобережной улице, 4/14.
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer
Брат выбросил новорожденную девочку с балкона седьмого этажа в Москве. Увидев, что натворил ее наследник, мама ребенка подняла его и забрала домой до приезда скорой помощи. ЧП произошло в доме на Левобережной улице, 4/14.
Выяснилось, что подозреваемый в преступлении 13-летний брат - умственно отсталый и, вероятно, был не в себе. Что касается погибшей девочки, то она появилась на свет 3 июля.
Других данных о семье, где произошла трагедия, пока нет.
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