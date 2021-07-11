Брат выбросил новорожденную девочку с балкона седьмого этажа в Москве

|
Карина Бернтгольц
2 843

ЧП произошло в доме на Левобережной улице, 4/14.

Брат выбросил новорожденную девочку с балкона седьмого этажа в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

Брат выбросил новорожденную девочку с балкона седьмого этажа в Москве. Увидев, что натворил ее наследник, мама ребенка подняла его и забрала домой до приезда скорой помощи. ЧП произошло в доме на Левобережной улице, 4/14. 

Выяснилось, что подозреваемый в преступлении 13-летний брат - умственно отсталый и, вероятно, был не в себе. Что касается погибшей девочки, то она появилась на свет 3 июля.

Других данных о семье, где произошла трагедия, пока нет. 

Читайте также

+33° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
74.47
-0.73 88.14
-0.64
Какой цвет приносит счастье каждому из знаков зодиака?

Последние новости

15:22
Прическа до небес и золотые шланги: как нарядная Ленина поместилась в авто?
15:05
Меркурий в Раке: как изменятся отношения с близкими и семьей с 12 по 28 июля
14:48
Участник последнего сезона «Голос. Дети» погиб под электричкой
14:40
Педагог и виртуозный пианист: что известно о дебошире, сорвавшем рейс в Анталью
14:28
Почему ноги загорают дольше и как это можно ускорить?
14:11
В ритме сальсы: внучка Аллы Пугачевой исполнила кубинский танец вместе с отцом

Сейчас читают

Жена Дастина Порье Джоли: кто такая супруга бойца UFC, почему показала средний палец Конору Макгрегору
В Молдавии начались досрочные выборы в парламент
В Кирове мужчина нокаутировал женщину на глазах ее ребенка (18+)
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака