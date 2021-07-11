Педагог и виртуозный пианист: что известно о дебошире, сорвавшем рейс в Анталью

Как стало известно 5-tv.ru, авиадебоширом, из-за которого сотрудникам аэропорта «Шереметьево» пришлось организовать замену самолета для рейса Москва-Анталья, мог оказаться преподаватель столичной консерватории имени Чайковского, а также вдохновенный пианист, которому особенно удаются произведения Рахманинова.

Сегодня утром 42-летний Владимир Кузнецов, предположительно, устроил переполох на борту пассажирского лайнера, что должен был отвезти россиян в отпуск к турецким берегам. Рейс задерживался на час, и московская жара спровоцировала бурю недовольства среди туристов. Некоторым попутчикам Кузнецова стало плохо от духоты, и они требовали у бортпроводников немедленно решить проблему.

Не дождавшись активных действий персонала, мужчина взял ситуацию в свои руки, решительно направился к аварийному люку и со словами: «Я не буду ждать!» открыл его. Впустив немного свежего воздуха в салон и задержав вылет еще на три часа, так как при открытии двери автоматически был спущен надувной спасательный трап…

Mosconsv.ru

Главный герой истории, судя по данным на странице его работодателя, в 2000 году с отличием окончил вуз, в котором теперь преподает. Не раз музыкант был награжден различными премиями за яркое и проникновенное исполнение классических произведений. В 2005 году он даже стал лауреатом II Международного конкурса имени Рахманинова в Лос-Анджелесе, США. С 2003 года Кузнецов преподает на межфакультетской кафедре фортепиано.

Несмотря на заслуги в области культуры, представителям авиакомпании «Россия», которой принадлежит подвергшийся замене самолет, поступок пианиста показался не очень культурным. Предприятие намерено взыскать соответствующие издержки с непослушного пассажира. Ненависть к жаре может стоить Кузнецову суммы, что будет сложена из трат на задержку рейса, замену воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери. Так сказано в официальном сообщении перевозчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал об авиадебоше на рейсе Махачкала-Москва, который устроил молодой мужчина, не пожелавший надевать защитную маску. Командир самолета, бортпроводники и осуждающие взгляды попутчиков в чувство пассажира не привели, пришлось вызвать полицию. Один из правоохранителей получил удар крепкой головой без маски по лицу. Видео потасовки публиковали очевидцы.