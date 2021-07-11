Участник последнего сезона «Голос. Дети» погиб под электричкой в Пушкинском районе Московской области. 14-летний Филипп Литвинов поехал покататься на мопеде, однако музыка в наушниках играла настолько громко, что ребенок не услышал звук приближающегося поезда. Как сообщается в Telegram-канале «МК. Срочные новости», спасти подростка не удалось.

Филипп Литвинов был одним из ярких участников восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Помимо музыки, мальчик также увлекался экстремальной ездой, невзирая на опасность. В результате хобби стоило ему жизни.