Участник последнего сезона «Голос. Дети» погиб под электричкой

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Карина Бернтгольц
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Филипп Литвинов поехал покататься на мопеде и не услышал звук приближающегося поезда.

Участник последнего сезона «Голос. Дети» погиб под электричкой

Фото: Telegram @mk_srochno

Участник последнего сезона «Голос. Дети» погиб под электричкой в Пушкинском районе Московской области. 14-летний Филипп Литвинов поехал покататься на мопеде, однако музыка в наушниках играла настолько громко, что ребенок не услышал звук приближающегося поезда. Как сообщается в Telegram-канале «МК. Срочные новости», спасти подростка не удалось.

Филипп Литвинов был одним из ярких участников восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Помимо музыки, мальчик также увлекался экстремальной ездой, невзирая на опасность. В результате хобби стоило ему жизни. 

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