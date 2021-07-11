Встреча в церкви и год без секса: история любви Вилковой и Любимова

Востребованная российская актриса Екатерина Вилкова 11 июля празднует свое 37-летие. Звезда отечественного шоу-бизнеса уже успела прославиться в кино, получить несколько престижных премий и стать настоящей любимицей зрителей.

Однако главным достижением в жизни артистка считает вовсе не успешную карьеру, а счастливую семью. Теледива уже восемь лет замужем за актером Ильей Любимовым. Какой же путь предстояло пройти Екатерине Вилковой перед тем, как встретить главного мужчину в своей жизни, рассказывает 5-tv.ru.

Непростое детство

Будущая актриса родилась в обычной семье: отец работал электриком, а мать — вахтером. Чета Вилковых жила крайне бедно — им приходилось ютиться в деревянном бараке, где не было даже горячей воды. Чтобы хоть как-то помочь родителям, юной Кате приходилось раздавать листовки. Однако об образовании девушка не забывала — в школе Вилкова училась на «отлично», параллельно занимаясь художественной гимнастикой.

В столицу — за мечтой

Педагоги сразу усмотрели в Кате творческие задатки. Поэтому после школы будущая артистка поступила в Нижегородское театральное училище. Однако этого ей оказалось мало — девушка вскоре отправилась в столицу, где с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ. Еще во время обучения Вилкова дебютировала в кино, но первую серьезную роль на экране она получила в 2005-м — звезда сыграла Софью Голицыну в драматическом фильме «Сатисфакция».

Успехи в кино

Широкая известность к Екатерине пришла в 2008 году, когда на экраны вышел популярный фильм «Стиляги». Тогда звезда запомнилась многим зрителям своей энергетикой и зажигательными танцами. Однако Вилкова никогда не была актрисой одной роли.

После нескольких успешных проб артистку начали замечать режиссеры и приглашать в фильмы — «Елки», «О чем еще говорят мужчины», «Свадьба по обмену» и т. д. Сейчас звезду отечественного кинематографа можно также встретить в комедийных ситкомах: «Отель Элеон», «Гранд», «Мамы чемпионов» и других.

Первые неудачные романы

Прежде чем встретить главного мужчину в своей жизни, у Вилковой было несколько неудачные романов. Первую любовь актриса встретила еще в театральном училище, однако чувства оказались безответными. Затем последовали отношения с властным и ревнивым студентом Денисом Фроловым — их союз оказался непрочным, и молодые люди разошлись. Вскоре актриса познакомилась на съемках «Сатисфакции» с режиссером Михаилом Шевчуком. Однако и в этот раз страстный роман обернулся тяжелым расставанием.

Союз с Ильей Любимовым

Со своим мужем — актером Ильей Любимовым — Екатерина познакомилась случайно. Молодые люди встретились на фотосессии. По словам Вилковой, с первого взгляда Любимов сумел произвести на нее большое впечатление.

«Я заметила какого-то бородатого чувака, непонятным образом одетого, который, как мне показалось, видел меня насквозь. „Как-то глупо выгляжу!“ — подумала. Нет, я действительно выглядела глуповато — на морозе в платье, с белым лицом и тушкой поросенка на руках», — вспоминала звезда.

Следующая их встреча произошла в церкви. Любимов, будучи верующим человеком, подошел к актрисе и начал расспрашивать ее про религию. Вскоре окрыленный любовью артист сообщил своему наставнику, что намерен жениться. Отец Димитрий, выразивший согласие, рекомендовал Любимову воздержаться от секса до венчания. Екатерина приняла это условие, не вступая целый год в интимную близость с возлюбленным.

Брак и рождение детей

В 2011 году артисты обвенчались в церкви и официально зарегистрировали брак. Через год у молодоженов родилась дочь — Павла. В 2014-м на свет появился сын Петр. Любящие звездные родители все свободное время уделяют детям, ни в чем им не отказывая. Ведь Екатерина и Илья не понаслышке знают, какой ценой достается головокружительный успех.

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