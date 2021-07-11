«Давай, ползи»: Арсений и Лиана Шульгины впервые показали лицо внучки Валерии

Пока вечно молодые звезды отечественной эстрады исполняю свои хиты на сцене, многим поклонникам и в голову не приходит, что их любимцы находятся в статусе бабушек и дедушек. Арсений Шульгин, сын певицы Валерии и его супруга Лиана впервые показали лицо новорожденной дочери. До этого пара по личным причинам всеми силами скрывала ребенка.

Instagram @lianashulginaa

Сын знаменитой исполнительницы выложил на своей странице в Instagram видео, где маленькая Селин учится ползать, лежа на животе и пытаясь хоть немного продвинуться вперед, чтобы начать активнее познавать мир. Кроме того, кадры с лицом дочери у себя в аккаунте выложила и невестка Валерии.

«Тяни ручки! Вот смотри, какие у нас руки прямые, в планку почти встали. Давай, ползи», — подбадривает Лиана Шульгина девочку.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лиана Шульгина заявила, что пока не планирует заводить второго ребенка до тех пор, пока ее организм восстанавливается после первых родов.