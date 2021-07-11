«Давай, ползи»: Арсений и Лиана Шульгины впервые показали лицо внучки Валерии

|
Георгий Иванов
1 029

Возможно, родители решили, что девочка выросла, и перестали скрывать ее от любопытных поклонников.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa, @arseniy_shulgin

Пока вечно молодые звезды отечественной эстрады исполняю свои хиты на сцене, многим поклонникам и в голову не приходит, что их любимцы находятся в статусе бабушек и дедушек. Арсений Шульгин, сын певицы Валерии и его супруга Лиана впервые показали лицо новорожденной дочери. До этого пара по личным причинам всеми силами скрывала ребенка.

Instagram @lianashulginaa

Сын знаменитой исполнительницы выложил на своей странице в Instagram видео, где маленькая Селин учится ползать, лежа на животе и пытаясь хоть немного продвинуться вперед, чтобы начать активнее познавать мир. Кроме того, кадры с лицом дочери у себя в аккаунте выложила и невестка Валерии.

«Тяни ручки! Вот смотри, какие у нас руки прямые, в планку почти встали. Давай, ползи», — подбадривает Лиана Шульгина девочку.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лиана Шульгина заявила, что пока не планирует заводить второго ребенка до тех пор, пока ее организм восстанавливается после первых родов.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.47
-0.73 88.14
-0.64
Время безграничных возможностей: Астропрогноз на неделю с 12 по 18 июля

Последние новости

2:41
«В критическом состоянии»: у лежащей в коме МакSим начался сепсис
2:13
Раскрыт сюжет фильма, который Меньшов не успел снять при жизни
1:46
Россиян предупредили о рекордном увеличении рынка автокредитования
1:20
«Расслабилась?» — Миро набросилась на «растолстевшую» девушку Моргенштерна
0:54
Сборная Италии обыграла команду Британии и стала чемпионом Евро-2020
0:33
Назван возможный размер штрафа за открытие аварийного люка самолета в «Шереметьево»

Сейчас читают

Финал Евро 2020 Италия — Англия: главные моменты матча на «Уэмбли», результат игры 11 июля 2021
В Германии призвали к выходу из Евросоюза и дружбе с Россией
Домашняя собака съела новорожденного ребенка
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака