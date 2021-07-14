«Шок будущего»: ТОП-6 устрашающих технологий ближайшего десятилетия

Виртуальный интерфейс и искусственный интеллект — эти невероятные технологии уже давно стали реальностью. В целом они призваны облегчить повседневную жизнь, однако по мере освоения цифровых возможностей человечество столкнулось с новой проблемой — ощущением тревоги перед технологиями. 5-tv.ru рассказывает о шести пугающих инновациях, которые уже вовсю используют ученые на практике.

Калькулятор смерти

Ведущие канадские специалисты изобрели необычное устройство, которое может предсказывать дату и время смерти. Причиной создания специального калькулятора стали результаты медицинских исследований — так, всего лишь 20% пожилых людей в Канаде получают должный уход в последние годы жизни. В связи с этим ученые предполагают, что родственники, зная точную дату кончины своих близких, будут больше о них заботиться.

«Цифровые наркотики»

Этот нестандартный прибор способен распознать, в каком состоянии находится человек в текущий момент. Если владелец устройства напряжен, «цифровые наркотики» направят в мозг своеобразный электрический сигнал, приносящий удовольствие. При этом данный гаджет удобен в использовании — прибором, напоминающим наушники, легко можно управлять через смартфон.

Маска для осознанных сновидений

Внешне маска выглядит как простая повязка на глаза, однако на деле она позволяет войти владельцу в измененное состояние сознания. То есть по сути спящий человек не только может осознавать, что видит сон, но и в той или иной мере управлять его содержанием. Однако в действительности, как сообщают разработчики, потребуются часы тренировок, чтобы войти в это необычное состояние.

Электронный шлем для роста волос

Лазерный прибор, напоминающий шлем супергероев, обладает удивительным свойством. Гаджет усиливает рост волос, а также уменьшает частоту их выпадения. Шлем воздействует на луковицы при помощи специального лазерного излучения. При этом, как обещают специалисты, уже через несколько недель владелец устройства, страдающий облысением, увидит ощутимый результат.

Мотивационный браслет

Этот браслет предназначен для борьбы с вредными привычками. Устройство безжалостно «наказывает» владельца и направляет сильнейший электрический заряд, если тот, к примеру, притронется к сигаретам или алкогольным напиткам. По заявлениям разработчиков, прибор также способен отучить от других зависимостей — бесконтрольного употребления фастфуда, любви к сладостям, грызения ногтей и так далее.

Умный ремень

Высокотехнологичный ремень работает так же, как и любой фитнес-трекер. Он замеряет окружность талии и подсчитывает время, проведенное в сидячем положении. При этом умный гаджет предупреждает владельца о переедании и поддерживает физическую форму — так что после плотного ужина самому расслаблять ремень больше не придется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что развитие генетических технологий обсудили в университете «Сириус».