Похоронивший жену Аркадий Инин попал в реанимацию из-за рака

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Карина Исхакова
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83-летний писатель и юморист борется с раком лимфатических узлов. Близкие считают, что его здоровье подкосилось после смерти супруги.

Похоронивший жену Аркадий Инин попал в реанимацию из-за рака

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Похоронивший жену писатель Аркадий Инин серьезно болен. 83-летний драматург борется с раком лимфатических узлов. Весной этого года его супруга Инна Иванова скончалась. Уход женщины стал внезапным — во время разговора с сыном у нее оторвался тромб. После трагедии состояние самого Инина начало ухудшаться.

«У Инина онкология лимфатических узлов. Он, как слышно, сделал уже вторую химиотерапию, но коварная болезнь пока не отступает», — цитируют друзей писателя «Дни.ру».

По словам друзей артиста, Аркадий Инин часто плакал после смерти супруги в марте этого года, практически ничего не ел. В итоге организм настолько ослаб, что писателя положили в реанимацию одной из столичных клиник.

Со своей супругой драматург прожил в браке более 60 лет. Примечательно, что Инна Иванова не стала брать фамилию мужа. Покойная жена писателя отшучивалась, что Инна Инина — это смешно даже для супруги юмориста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Алентова не сдержала слез у гроба Владимира Меньшова. Режиссер и супруг актрисы скончался от последствий коронавируса.

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