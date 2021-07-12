Похоронивший жену Аркадий Инин попал в реанимацию из-за рака

Похоронивший жену писатель Аркадий Инин серьезно болен. 83-летний драматург борется с раком лимфатических узлов. Весной этого года его супруга Инна Иванова скончалась. Уход женщины стал внезапным — во время разговора с сыном у нее оторвался тромб. После трагедии состояние самого Инина начало ухудшаться.

«У Инина онкология лимфатических узлов. Он, как слышно, сделал уже вторую химиотерапию, но коварная болезнь пока не отступает», — цитируют друзей писателя «Дни.ру».

По словам друзей артиста, Аркадий Инин часто плакал после смерти супруги в марте этого года, практически ничего не ел. В итоге организм настолько ослаб, что писателя положили в реанимацию одной из столичных клиник.

Со своей супругой драматург прожил в браке более 60 лет. Примечательно, что Инна Иванова не стала брать фамилию мужа. Покойная жена писателя отшучивалась, что Инна Инина — это смешно даже для супруги юмориста.

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