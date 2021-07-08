Сердце рвется на части: Алентова не сдержала слез у гроба Меньшова — видео

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Виктория Андреева
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Выдающегося российского режиссера не стало 5 июля. Он умер от тяжелых последствий коронавируса на 82-м году жизни.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Актриса Вера Алентова, несмотря на плохое самочувствие, нашла силы прийти на церемонию прощания с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым. Она, как и любимый, несколько недель лежала в больнице, борясь с тяжелыми последствиями коронавируса. Вот только сохранить жизнь гению врачам не удалось.

Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили вместе больше полувека. Для нее смерть супруга — невосполнимая потеря. В московском Доме кино, где проходила гражданская панихида, звезда не смогла сдержать слез. Даже сквозь темные очки виднелись ее грустные от сильнейшей душевной боли глаза. Подходя к гробу, знаменитость утерла платочком слезы. 

Рядом с 79-летней Алентовой все время находилась дочь — телеведущая Юлия Меньшова. Звезда заранее предупредила окружающих, что ни ей, ни маме не стоит задавать навязчивых вопросов. Ни о чем, кроме трагедии, они сейчас думать не могут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смерть оскароносного режиссера Владимира Меньшова была неожиданностью не только для его фанатов, коллег по работе и друзей, но и для самых близких. Изначально отмечалось, что зараженному COVID-19 гению ничто не угрожает. Но состояние его в последние дни жизни резко ухудшилось. Терапия не давала никаких результатов.

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