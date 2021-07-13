🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Дом — это место, где вы чувствуете покой и можете наслаждаться им. Не корите себя за желание отдохнуть, думайте об этом как о необходимой паузе. Время восстановить силы и сосредоточиться на занятиях, которые заставляют вашу душу петь, а сердце танцевать. Наслаждайтесь каждым моментом.

К вам вернулась ваша сила, Близнецы. Неделя началась правильно, и в ближайшие дни вам предстоит сделать очень много. Пришло время привести всех в движение. Семена, которые вы посеяли давным-давно, наконец-то начинают приносить плоды. Будьте уверены: все получится!

Ощущение, будто вас окружает только хаос, — иллюзия, Тельцы. На самом деле все вовсе не так сложно, как кажется. Чтобы ситуация стала проще, просто честно выскажитесь о своих чувствах. Будьте открытыми, и тогда вам пойдут навстречу. Самое главное — это доброе намерение.

Вы считаете свою боль признаком индивидуальности и не стесняетесь рассказывать о собственных неудачах другим. Однако пришло время их отпустить. Страдания давно минувших времен, истории провалов и расставаний — все это нужно оставить в прошлом, Овны. Только так вы настроитесь на позитивный лад, который просто необходим для воплощения своей мечты.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 июля, растущая Луна в знаке Дева будет на стороне людей, готовых к искренности в общении с близкими и внутренним переменам.

♌ Лев

Иногда всем приходится забывать, кто мы есть, чтобы стать тем, кем нужно быть. Сейчас в вашей жизни наступило такое время, Львы. Время осознания своей силы и серьезной трансформации. Вы больше не боитесь говорить свою правду и не стесняетесь выражать свои чувства. И это правильно! Ваша смелость и уверенность будут вдохновлять других людей.

Космический совет: не боитесь говорить свою правду и не стесняетесь выражать свои чувства.

♍ Дева

Работа на удаленке — отнюдь не проще работы в офисе. Особенно, когда вокруг вас происходит так много всего. Не стесняйтесь говорить домочадцам, что вам нужно больше пространства, Девы. Однако не стоит при этом проявлять резкость — мягкая просьба или простое напоминание будет работать гораздо эффективнее. Кстати, также не стесняйтесь напоминать коллегам, что у вас есть еще и личная жизнь, а не только работа.

Космический совет: аккуратные просьбы сегодня будут эффективнее агрессивных требований.

♎ Весы

Ну и что с того, что вы потерпели неудачу при первой попытке, Весы? Ну и что с того, что вы выставили себя дураком во второй и третий раз? Продолжайте попытки и не слушайте причитаний своего раздосадованного эго. В мире нет универсальных правил, которые помогли бы вам на этом этапе. Вы должны позволить жизни научить вас всему, что нужно знать.

Космический совет: продолжайте пытаться добиться успеха, даже если пока не преуспеваете.

♏ Скорпион

Заведите полезную привычку, Скорпионы, — каждый день благодарите Вселенную за то хорошее, что в нем было. Это поможет вам осознать, что жизнь состоит не только из череды проблем, и настроится на позитивный лад. Чем более подробным будет описание приятных моментов, тем лучше. Помните: очень тяжело добиться своих целей, пребывая в расстроенных чувствах.

Космический совет: не зацикливайтесь на проблемах, лучше сконцентрируйтесь на приятных моментах.

♐ Стрелец

Настало время обновления, Стрельцы. Время встречи с сияющим существом, которое все это время жило внутри вас. Звезды хотят, чтобы вы прекратили гасить свой блеск из-за страха выделяться. Вам наконец-то выпала возможность разорвать порочный круг и изменить свою жизнь. Вселенная поддержит вас в этом. Космический совет: не бойтесь происходящих в вас перемен, отправьтесь им навстречу.

♑ Козерог

Сегодня — отличный для щедрости, Козероги. Семена добра, которые вы посеете, обязательно окупятся в будущем. Например, этот день подойдет для укрепления отношений с близкими и коллегами. Будьте общительны и выражайте свою правду. Окружающие будут рады оказать вам любую поддержку, какую только смогут.

Космический совет: сегодня отличный день для щедрости.

♒ Водолей

Из любой сложной ситуации есть изящный выход. Прочтите это еще раз, Водолеи. Замените негативные модели мышления позитивными. Чем больше вы фокусируетесь на чем-то хорошем, тем сильнее вы будете привлекать это в свою жизнь. Это своеобразный закон притяжения.

Космический совет: из любой сложной ситуации есть изящный выход. Ищите его, а не подсчитывайте возможные убытки.

♊ Рыбы

Бывают моменты, когда все кажется перевернутым с ног на голову. Но для вас, Рыбы, этот период заканчивается. Вы выходите из мутных вод; госпожа Удача уже начала работать в вашу пользу. Вселенная поможет вам воплотить в жизнь то, чему вы отдали свои сердце и душу.

Космический совет: готовьтесь к приятным сюрпризам, сегодня Фортуна на вашей стороне.

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