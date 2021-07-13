Кэти Перри перепутала Софью Таюрскую из Little Big с Ферги из The Black Eyed Peas

Американская певица Кэти Пэрри насмешила поклонников, перепутав солистку группы Little Big Софью Таюрскую с экс-участницей команды The Black Eyed Peas Ферги. Петербургские рейверы появились на странице музыканта и продюсера из США Оливера Три. Судя по публикации, артист уже четыре месяца живет в Москве.

В качестве доказательства он разместил в микроблоге несколько фото: на фоне храма Василия Блаженного, в одном из спальных дворов столицы, с автоматами Калашникова, разумеется. На всех снимках Три сидит на корточках (мимикрия), даже на том, где он запечатлен с Таюрской и ее бойфрендом и коллегой Ильей Прусикиным.

«Я никогда не был так счастлив, здоров и вдохновлен на создание невероятных произведений искусства. Скоро вы все увидите, что я записал лучший альбом в своей жизни „Cowboy Tears“… Я люблю всех вас», — подписал пост музыкант.

Instagram @olivertree

Кэти Пэрри, которая, судя по всему, является поклонницей Три, прокомментировала публикацию. Правда, не понятно, ошиблась она, назвав Таюрскую Ферги, пошутила или намекнула, что российской исполнительнице до голливудской звезды далеко?

«Я скучаю по старому Оливеру. Но здорово, что ты сейчас работаешь в дуэте с Ферги из Black Eyed Peas», — написала певица.

Фанаты поспешили объяснить, что на фото известные рейверы, что девушку зовут Соня. Но Пэрри на дальнейшие замечания уже не реагировала. Сама Таюрская сочла комментарий американки забавным и разместила его на своей странице в Instаgram. Похоже, не обиделась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илья Прусикин из Little Big заткнул за пояс бульварное СМИ, показав голую Софью Таюрскую.