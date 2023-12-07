Даже после 50 лет: как ускорить обмен веществ в любом возрасте?

Медицинский термин «метаболизм» не понаслышке знаком тем, кто сидит на диете или пытается набрать вес. Однако с течением времени все труднее достичь желаемых параметров — поскольку в преклонном возрасте количество мышечных волокон снижается, а число жировых тканей, наоборот, увеличивается.

Хорошая новость заключается в том, что даже после 50 лет можно контролировать скорость своего метаболизма. Ниже представлены рекомендации, которые позволят улучшить обмен веществ в разные десятилетия жизни.

20-30 лет

В молодом возрасте съеденный на ночь гамбургер вряд ли отразится на фигуре. Однако диетологи рекомендуют все же не пренебрегать здоровым образом жизни — в том числе правильным питанием и физическими упражнениями, чтобы сохранить красивое тело и разогнать метаболизм.

30-40 лет

После 30-ти скорость обмена веществ зависит от количественного соотношения жировых тканей и мышц. Именно поэтому людям среднего возраста полезно заниматься силовыми упражнениями, которые помогут телу выработать гормон роста. Кроме того, нельзя забывать о правильном питании: в частности, врачи советуют включить в свой повседневный рацион больше белка и овощей.

40-50 лет

Женщины в 40 лет сталкиваются не только с потерей мышечных волокон, но и со снижением уровня гормона эстрогена, который помогает регулировать обмен веществ и аппетит. Именно поэтому в бальзаковском возрасте так важно придерживаться здоровой диеты и включить в рацион продукты с высоким содержанием фитоэстрогенов — соевые бобы и семена льна.

50-60 лет

В этом возрасте женские гормоны вовсе прекращают вырабатываться. Как следствие — наблюдается увеличение массы тела. Чтобы этого избежать, следует регулярно заниматься силовыми тренировками. При этом они не смогут навредить и без того хрупким суставам, поскольку под действием умеренных физических нагрузок связки лишь утолщаются и становятся более прочными.

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