Смертельно опасный псевдоним: экстрасенс связала болезнь МакSим с ее именем

Псевдоним МакSим мог повлиять на судьбу певицы Марины Максимовой, уверена экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова. Как известно, около месяца исполнительница пребывает в коме из-за тяжелой пневмонии. По словам эксперта в области тонких материй, сценическое имя знаменитость выбрала очень сильное, потому и смогла стать настолько творчески продуктивной и популярной.

«У нее очень много альбомов, она много выступает, ее все знают. Но, возможно, то, что все по МакSимуму — это слишком сильно для нее. Марина — слабая, хрупкая, красивая девушка. Для того чтобы жить с этим псевдонимом, управлять им, нужно быть очень сильным человеком и очень спокойным», — отметила Проскурякова.

Экстрасенс считает, что сама Максимова — эмоционально уязвимый человек, поэтому ее мощное сценическое имя провоцирует душевную неуравновешенность, приводит к проблемам в личной жизни и со здоровьем.

Немаловажным фактором, формирующим будущее, является и дата рождения. К примеру, МакSим появилась на свет прямо перед солнечным затмением. Люди, родившиеся в сезон затмений, часто обладают неординарными способностями. По подсчетам Проскуряковой, около 80% знаменитостей, в том числе Максимова, впервые увидели мир именно в такой момент.

«Все люди подчиняются определенным временным циклам, и люди, родившиеся в сезон затмений, у них есть свой особенный временной цикл — 18,5 лет. 18,5 плюс 18,5 — будет 37, и вот 38-й год жизни для таких людей — самый важный. И теперешние проблемы со здоровьем у Марины являются проявлением этого самого цикла. Затмения мая-июня совпадают с затмением периода, когда она родилась», — сказала экстрасенс.

Светлана Проскурякова предположила, что, если молитвы семьи и армии фанатов МакSим будут услышаны, и она справится с недугом, пройдет через это испытание, возможно, ей нужно будет начинать многое в жизни с нуля. Не лишним будет задуматься и о смене псевдонима, считает эксперт.

Марину Максимову госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Несколько тестов на коронавирус, которые сделала исполнительница перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, директор МакSим объяснила, почему от поклонников скрывают правду о ее состоянии.