Такие люди, как Сергей Соседов, не имеют права и не располагают соответствующей информацией, чтобы комментировать состояние певицы МакSим. Такое заявление сделала директор артистки Маргарита Соколова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Соседов-то куда полез?! Еще такими острыми фразами. Что за наглость — взвешивать шансы! Ужасно то, что каждый, кому хочется сейчас насладиться и напитаться эмоциями всех тех людей, которые реально переживают и сострадают, имеет доступ к инфополю. Такие, как Соседов, даже не подбирают для этого корректные слова, будоражат умы людей и психику все более громкими заголовками. Что-то комментируют, не имея на это ни права, ни инфы!» — эмоционально высказалась Соколова.

Она также призвала СМИ перестать манипулировать сознанием людей и нести ответственность за высказывания и «ядовитые заголовки» в статьях.

«Прекратите заполнять инфополе негативом! Обращаюсь к представителям СМИ: пожалуйста, займитесь своей жизнью и своими делами. Стыдно за вас, что вы манипулируете сознанием людей, нарушаете покой и мир. Наносите удары всем близким и родным. Наверное, пора призвать вас к ответственности за ваши высказывания, направленные на то, чтобы создать нервозную обстановку, за ваши ядовитые заголовки в ваших изданиях», — негодует директор МакSим.

Ранее известный музыкальный критик, комментируя состояние МакSим, заявил, что певица «лежит „трупом“», и даже родственники якобы мало знают о ее здоровье, так как их не пускают к ней в реанимацию. На это высказывание отреагировала представитель певицы Яна Богушевская. Она подчеркнула, что родные знают о состоянии артистки на порядок больше, чем музыкальный критик.

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. При этом несколько тестов на коронавирус, которые певица сделала перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Как рассказывал 5-tv.ru, известный таролог Саона рассказала, что певице МакSим, которая уже несколько недель пребывает в состоянии искусственной комы, остается надеяться на энергетические силы ее близких и поклонников, а также на бога, который может дать ей второй шанс.