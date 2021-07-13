Представитель МакSим ответила на слова Соседова о том, что певица «лежит „трупом“»

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 382

Яна Богушевская заявила, что родные знают о состоянии артистки на порядок больше, чем музыкальный критик.

Представитель МакSим ответила на слова Соседова о том, что певица «лежит „трупом“»

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Родные осведомлены о состоянии певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова), несмотря на то, что их не пускают к ней в реанимацию, заявила представитель артистки Яна Богушевская. Так она отреагировала на слова музыкального критика Сергея Соседова о том, что МакSим «лежит „трупом“» и даже ее родственники мало знают о ее здоровье.

«Ну это же логично, в реанимацию не пускают даже родственников ни к кому. На то она и реанимация. Но о физическом состоянии Марины родственники знают порядком больше, чем Соседов», — сказала Богушевская в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Ранее концертный директор МакSим Маргарита Соколова объяснила, что от общественности скрывают часть информации о состоянии звезды по причине врачебной тайны. Также представители певицы опровергли возникшие слухи о том, что у нее начался сепсис в легких, назвав их «очередной выдумкой».

Марину Максимову госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Несколько тестов на коронавирус, которые сделала исполнительница перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Как рассказывал 5-tv.ru, экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова заявила, что на судьбу певицы мог повлиять ее псевдоним МакSим. По мнению эксперта, сценическое имя знаменитости очень сильное, поэтому она могла не справиться с его влиянием.

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