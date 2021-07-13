Похожи или нет: как выглядит подросшая внучка Аллы Пугачевой — фото

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Виктория Андреева
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Дочери племянника звезды скоро исполнится 11 месяцев. Девочка — тезка знаменитой бабушки.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @guzel.pugacheva

О внучке Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которой нет еще и года, россияне узнали совершенно недавно. Девочка — дочь племянника народной артистки СССР. Мужчина оказался в сложной жизненной ситуации, и звезда вызвалась поддержать его семью. В благодарность свою наследницу он назвал в честь дивы. Поговаривают, малышка очень похожа на тезку.

Племянник Пугачевой Влад и его супруга Гузель вышли из тени несколько месяцев назад. Они стали публиковать фото маленькой Аллы в Instagram и в каждом комментарии обязательно упоминают имя любимой родственницы.

На очередных снимках Пугачева-младшая позирует, мило улыбаясь в кадр и рыдая от досады. Что расстроило малышку — неизвестно. Но ее мама обращает внимание зрителя на удивительно добрый и нежный взгляд девчушки.

«Ясные, светлые глаза

Вижу я в сиянии дня.

Не кори меня,

Где веселье — там слеза», — подписала кадры строчками из песни Аллы Борисовны Гузель.

Instagram @guzel.pugacheva

Поклонники Пугачевой не сводят глаз с ее внучки-красавицы. В комментариях они то и дело нахваливают «куколку».

«Замечательная девочка!»;

«Маленький ангелочек, просто прелесть!»;

«Мне кажется, с Лизой Пугачевой сходство есть…»;

«Пусть будет такой же неповторимой, как великая Алла Борисовна!» — пишут юзеры в сети.

Teleprogramma.pro отмечает, что пока Примадонна лично не видела маленькую тезку. Однако ее папа верит, что рано или поздно Пугачева заглянет в гости на часок.

Ранее 5-tv.ru показал видео с крестин маленькой внучки Аллы Пугачевой.

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