Был болен или ненавидел: новые подробности трагедии выброшенного с балкона младенца

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Виктория Андреева
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По версии следствия, новорожденную девочку скинул с высоты седьмого этажа 13-летний подросток. Так ли это на самом деле?

Был болен или ненавидел: новые подробности трагедии выброшенного с балкона младенца

Фото: depositphotos / sirylok

Утром 11 июля в простой московской семье произошла жуткая трагедия. По данным полиции, 13-летний мальчик выбросил из окна новорожденную. Случилось это, когда мама девочки на минуту вышла из комнаты. Отчаянный крик обезумевшей женщины слышала вся округа.

Следователям потребовалось немало времени, чтобы установить все обстоятельства ЧП, — родственники умершей до сих пор не могут прийти в себя. Но вскрывшиеся детали поражают не меньше. Оказалось, что подросток, которого подозревают в убийстве малышки, приходился ей сводным братом. Неужели на преступление он мог пойти осознанно?

Был мотив?

Как пишет сайт KP.RU, 13-летний мальчик — родной наследник мужчины, чья супруга потеряла дочь. Женщина усыновила подростка еще в детстве, что случилось с его биологической матерью — неизвестно. Ребенок в свои годы почти не умеет говорить, вследствие чего многие считают его аутистом. Из официальных диагнозов — только некое психическое расстройство.

По имеющимся данным, погибшей девочке не было и недели. Рождения наследницы супруги ждали несколько лет.

«В то утро отец вышел в магазин, дома осталась его мама-пенсионерка и жена с детьми. Пожилая женщина занималась уборкой в другой комнате, женщина сидела с детьми, но в какой-то момент вышла на кухню, а когда вернулась, увидела, что девочки в кроватке нет — окно открыто настежь. При этом мальчик невозмутимо сидел у компьютера и смотрел мультики», — делился подробностями ЧП источник KP.RU.

По свидетельствам, убитая горем мать до последнего пыталась оживить свое дитя. К несчастью, новорожденной уже ничем нельзя было помочь.

Фигурантами уголовного дела по факту ЧП проходят родители покойного ребенка. Больному 13-летнему подростку по закону ничего нельзя предъявить.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с очевидцами московской трагедии.

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