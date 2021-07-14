«Планка Харламова»: Похудевший Бурунов показал действенный метод накачать пресс

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Егор Измалкин
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» пытается привести свое тело в порядок и делится успехом с поклонником.

Фото, видео: Instagram @sergeyburunovofficial

Актер и пародист Сергей Бурунов решил всерьез взяться за свое тело. Своим поклонникам в Instagram он показал, как делает классическую планку и упражнение от резидента Comedy Club Гарика Харламова. Сначала артист продемонстрировал первое — животом вниз с упором на локтях — которое рекомендуют фитнес-тренеры.

«Я стал заниматься фитнесом, используя инновационный, самый действенный метод укрепления пресса — „планка Харламова“. Она делается от 10 до 16 часов ежедневно», — рассказал Бурунов и продемонстрировал ее.

Актер резко перевернулся на спину, раскинул руки, а затем начал чесать живот и пыхтеть.

Подписчиков насмешили такие фитнес-советы от артиста. Они стали поводом для шуток — многие признались, что сами выполняют такое упражнение.

«Планку Харламова используем активно, ежедневно и на благо. Лично я, когда очень устаю»;

«Планка Харламова — это дополнительно еще когда в правой руке хот-дог, а в левой — кола»;

«Это упражнение называется „леж лежа“», — оценили поклонники.

Как писал 5-tv.ru, ранее Сергей Бурунов рассказал о творческом кризисе.

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