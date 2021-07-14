Стали известны дата и место прощания со вторым мужем Пугачевой Стефановичем

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 577

Александр Стефанович скончался 13 июля на 77-м году жизни. До последнего известный российский художник и его сын помогали режиссеру.

Фото, видео: ТАСС / Машков Юрий; Facebook @ekaterina.golovnya.1, 5-tv.ru

Стали известны дата и место прощания со вторым мужем знаменитой певицы Аллы Пугачевой Александром Стефановичем. Данными в интервью 5-tv.ru поделилась директор Дома кино Екатерина Головня.

«Прощание будет в пятницу, в 11 часов утра, в Доме кино в фойе большого зала», — сообщила она.

Бывший муж певицы Аллы Пугачевой — советский и российский кинорежиссер, писатель, сценарист и актер Александр Стефанович скончался 13 июля.

Последние дни Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных, куда был госпитализирован с обширным поражением легких из-за коронавируса. О том, что известный кинодеятель попал в клинику, стало известно неделю назад. Тогда он сам прокомментировал журналистам свое состояние, заявив, что у него обычное ОРЗ. Между тем, медики выявили у 76-летнего артиста коронавирус и 50-процентное поражение легких.

Александр Стефанович — известный кинорежиссер и сценарист. С 1977 по 1980 год он был мужем певицы Аллы Пугачевой и активно помогал ей раскручиваться. Именно он сделал из супруги звезду, в частности, придумал образ одинокой женщины и задал определенные стандарты выступлений. Каждое из них стало театральной постановкой, а песни несли исповедальный характер.

Причиной развода супругов, по словам Пугачевой, стала неверность мужа.

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