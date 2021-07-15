🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июля, растущая Луна в знаке Дева поможет решить проблемы, касающиеся здоровья. День также подходит для работы, требующей большого терпения и особого внимания — вспомните об отложенных проектах и сконцентрируйтесь на них. Вероятно, теперь вы сможете довести их до благополучного результата. Также звезды вдохновят многих на получение нового образования или повышение квалификации. Не отказывайтесь от возможности усовершенствовать свои навыки и узнать что-то новое, так как в будущем это вам обязательно пригодится.

♈ Овен

В ближайшие дни, начиная с сегодняшнего, на вас обрушится цунами вдохновения. Вы будете генерировать гениальные идеи одну за другой, и многие из них будут иметь хорошие шансы на претворение в жизнь. Главной задачей станет ответственное отношение к этому дару Вселенной. Тот, кто воспользуется шансом и начнет активно действовать, добьется успеха. Те же, кто не осмелится воплотить мечту, рискуют горько пожалеть об этом в будущем.

Космический совет: Вселенная подарит вам вдохновение. Не ленитесь, используйте его продуктивно.

♉ Телец

Тельцов обвинить в лени и безынициативности нельзя. Они всегда стремятся по максимуму использовать каждую открывающуюся перед ними возможность. И зачастую добиваются немалого успеха в жизни. Ваше трудолюбие, дорогие работяги, похвально, а амбиции — вполне обоснованы. Но зачастую вы забываете о благодарности к тем, кто помогает, поддерживает или просто сочувствует. Наслаждаясь триумфом, не забывайте о них. За умение быть благодарным звезды вознаграждают очень щедро.

Космический совет: делитесь плодами своего успеха с ближними — так вы приумножите его стократно.

♊ Близнецы

Близнецы — очень беспокойный народ. Иногда ваше стремление все и всех «исцелить», научить хорошему и приукрасить приносит позитивные плоды. Но часто, к сожалению, оно бывает необоснованным и надуманным, так как в реальности во всех этих потугах нет необходимости. То же касается и отношений с возлюбленным. Не пытайтесь изменить его, не ограничивайте его свободу, так как счастья это вам не принесет. Подарите человеку свободу и наслаждайтесь своей! Любовь — это радость быть вместе, а не тяжкий труд взаимного переделывания. Если вас что-то критически не устраивает, а партнер не желает меняться сам, значит, вам просто не по пути.

Космический совет: позвольте вашему избраннику быть собой, это главный путь к гармонии в отношениях.

♋ Рак

Биться за свой успех нужно не всегда. И пусть во всем мире стремление стать лучшим и первым возведено в культ, знайте, что вы никому ничего не обязаны. Только себе. Обязаны себе быть спокойным, счастливым человеком, не мучимым чувством вины. Некоторые жизненные обстоятельства не подвластны никому, порой судьба неумолима, и с этим нужно просто смириться. В таких ситуациях, как бы вы ни бились, ничего не получится. И вы умеете чувствовать такие моменты. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу — так вы поймете, когда проявить упорство, а когда лучше отойти в сторону.

Космический совет: выбирайте путь наименьшего сопротивления.