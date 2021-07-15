🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июля, растущая Луна в знаке Дева поможет решить проблемы, касающиеся здоровья. День также подходит для работы, требующей терпения и сосредоточенности.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июля, растущая Луна в знаке Дева поможет решить проблемы, касающиеся здоровья. День также подходит для работы, требующей большого терпения и особого внимания — вспомните об отложенных проектах и сконцентрируйтесь на них. Вероятно, теперь вы сможете довести их до благополучного результата. Также звезды вдохновят многих на получение нового образования или повышение квалификации. Не отказывайтесь от возможности усовершенствовать свои навыки и узнать что-то новое, так как в будущем это вам обязательно пригодится.
♈ Овен
В ближайшие дни, начиная с сегодняшнего, на вас обрушится цунами вдохновения. Вы будете генерировать гениальные идеи одну за другой, и многие из них будут иметь хорошие шансы на претворение в жизнь. Главной задачей станет ответственное отношение к этому дару Вселенной. Тот, кто воспользуется шансом и начнет активно действовать, добьется успеха. Те же, кто не осмелится воплотить мечту, рискуют горько пожалеть об этом в будущем.
Космический совет: Вселенная подарит вам вдохновение. Не ленитесь, используйте его продуктивно.
♉ Телец
Тельцов обвинить в лени и безынициативности нельзя. Они всегда стремятся по максимуму использовать каждую открывающуюся перед ними возможность. И зачастую добиваются немалого успеха в жизни. Ваше трудолюбие, дорогие работяги, похвально, а амбиции — вполне обоснованы. Но зачастую вы забываете о благодарности к тем, кто помогает, поддерживает или просто сочувствует. Наслаждаясь триумфом, не забывайте о них. За умение быть благодарным звезды вознаграждают очень щедро.
Космический совет: делитесь плодами своего успеха с ближними — так вы приумножите его стократно.
♊ Близнецы
Близнецы — очень беспокойный народ. Иногда ваше стремление все и всех «исцелить», научить хорошему и приукрасить приносит позитивные плоды. Но часто, к сожалению, оно бывает необоснованным и надуманным, так как в реальности во всех этих потугах нет необходимости. То же касается и отношений с возлюбленным. Не пытайтесь изменить его, не ограничивайте его свободу, так как счастья это вам не принесет. Подарите человеку свободу и наслаждайтесь своей! Любовь — это радость быть вместе, а не тяжкий труд взаимного переделывания. Если вас что-то критически не устраивает, а партнер не желает меняться сам, значит, вам просто не по пути.
Космический совет: позвольте вашему избраннику быть собой, это главный путь к гармонии в отношениях.
♋ Рак
Биться за свой успех нужно не всегда. И пусть во всем мире стремление стать лучшим и первым возведено в культ, знайте, что вы никому ничего не обязаны. Только себе. Обязаны себе быть спокойным, счастливым человеком, не мучимым чувством вины. Некоторые жизненные обстоятельства не подвластны никому, порой судьба неумолима, и с этим нужно просто смириться. В таких ситуациях, как бы вы ни бились, ничего не получится. И вы умеете чувствовать такие моменты. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу — так вы поймете, когда проявить упорство, а когда лучше отойти в сторону.
Космический совет: выбирайте путь наименьшего сопротивления.
♌ Лев
Львы невероятно работоспособны, если видят в своем проекте потенциал. Они готовы трудиться денно и нощно, только бы получить заветное. И пока все вокруг смотрят на эту целеустремленность с завистью и восхищением, сами Львы неимоверно страдают. В первую очередь, физически. Какое тело выдержит круглосуточную работу в авральном режиме? Никакое — вот безапелляционный ответ. Не забывайте о своем здоровье, внимательно относитесь к сигналам, которые подает ваш измученный организм. И регулярно посещайте своего терапевта!
Космический совет: проявите заботу о своем здоровье, иначе столкнетесь с серьезными проблемами.
♍ Дева
Учеба — важная тема для вас в данный момент. Вы не только ощущаете тягу к исследованиям, получению новых знаний, но и обладаете необходимыми для этого ресурсами. В ближайшее время вы превратитесь в губку, способную впитать даже сложную для понимания информацию. Не упускайте шанса ускорить свое развитие в профессии или открыть для себя новую область знаний. Деньги для этого нужны не всегда — потратьте время на поиски подходящего курса и смело окунайтесь в студенческую жизнь!
Космический совет: учиться никогда не поздно — займитесь своим образованием.
♎ Весы
Ваша планета-покровительница Венера, которая ассоциируется с любовью, красотой, искусством, плодородием и чувственностью, благословит вас своим волшебством сегодня, Весы. Она подарит вдохновение и силы, наполнит сердце нежностью, успокоит душевные раны. Будьте благодарны за заботу и не забывайте, что своим счастьем очень важно делиться с близкими. Помогите нуждающимся, замолвите слово, если имеете влияние, проявите доброту просто так, без просьбы со стороны. Превратившись в источник радости, получите вдвое больший ресурс для себя.
Космический совет: небесные покровители щедры к вам — будьте и вы щедры к окружающим.
♏ Скорпион
Для тех, кто мечтает о родительском счастье, наступает благоприятное время. Причем не обязательно прямо сегодня прыгать в постель и отчаянно трудиться ради появления потомства. Для многих сегодня придет время лишь обсудить свои желания со второй половинкой, заявить о готовности сделать шаг в новую семейную жизнь. Другие же действительно захотят перейти от слов к действиям. Так или иначе, звезды помогут вам воплотить мечту. Не забывайте о медицинской стороне вопроса, готовьте к рождению малыша не только душу, но и тело!
Космический совет: если давно задумываетесь о детях — самое время начать подготовку к их появлению.
♐ Стрелец
Нет смысла спорить, что порой хочется опустить руки и бросить попытки реализовать свой великий план. Когда силы на исходе, а цель еще где-то очень далеко, верить в нее все труднее. Если именно такой момент вы переживаете сейчас, ни в коем случае не сдавайтесь. Пусть темные мысли соблазняют: отдохни, пусть работают другие — не слушайте! Если в одиночку невмочь, обратитесь за помощью. Главное — доведите дело до конца. Необязательно при этом быть фронтменом. Добиться успеха в качестве героя второго плана — не менее ценно. И за это тоже дают «Оскара»!
Космический совет: всегда быть на амбразуре очень утомительно. Не бойтесь порой уходить в тень.
♑ Козерог
Сегодня вы почувствуете, что многие ваши мечты на самом деле не заоблачны, а вполне осуществимы. И Вселенная не забывает о вас и ваших амбициях. В ближайшее время она подарит силы и время на составление победного плана реализации вашего потенциала. Не упустите момент, займитесь делом, которое может стать невероятно «урожайным». Поделитесь своим вдохновением с единомышленниками. Возможно, соберете команду, с которой уверенно последуете к успеху.
Космический совет: ваши идеи начинают обретать форму — сконцентрируйтесь на плане их воплощения.
♒ Водолей
У вас, всемогущие Водолеи, сегодня поистине волшебный день! Вы чувствуете себя единым целым со Вселенной, и она отвечает вам взаимностью. Особенно благоволят вам звезды в вопросах любви и личных отношений. Если прежде вы испытывали неуверенность в будущем своего романа, пришло время разобраться в своих чувствах. Но главное сейчас, как ни странно, руководствоваться не холодным рассудком, а порывами души. Доверяйте своим эмоциям, никого не слушайте, делайте выбор сердцем — не ошибетесь!
Космический совет: не сомневайтесь в избраннике, доверяйте чувствам, а не мнению других.
♊ Рыбы
Вы неимоверно устали, и это начинает проявляться во всех сферах жизни. Силы на исходе, и желания продолжать начатое становится все слабее. Вы удивитесь, но в вашем случае именно это означает, что нужно взять себя в руки и продолжать бой. Пусть все вокруг говорит о грядущей неудаче — не верьте. Именно в дурных знаках Вселенная спрятала для вас благую весть. Не сдавайтесь, не сомневайтесь и не бойтесь. Не позволяйте отчаянию возобладать. Еще немного и вы насладитесь плодами своего труда.
Космический совет: сохраняйте позитивный настрой, несмотря ни на что, скоро черная полоса закончится.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 самых глупых знака зодиака.
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