Отмечает развод с Бородиной? — Курбан Омаров устроил пенную вечеринку на яхте

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Оксана Тарасова
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Судя по всему, поклонники не дождутся лебединой песни ни от одного из звездных супругов. Вместо жалоб они выбрали отдых и веселье!

Фото, видео: Instagram @zimamoscow

Находящийся в процессе расторжения брака с телеведущей Ксенией Бородиной бизнесмен Курбан Омаров устроил пенную вечеринку на яхте. Судя по видео, которое он опубликовал на своей странице в Instagram, горевать о разводе предприниматель не собирается. На кадрах Омаров выглядит возбужденным и радостным, не может удержаться от танца и заявляет, что таких развлечений на воде никто еще не видел.

Instagram @zimamoscow

«Как вам пенная вечеринка в сердце Черного моря— спросил он у фолловеров.

«Ну, что сказать… Чем бы Курбан ни тешился, лишь бы не плакал»;

«Совсем не страдает, как и Бородина, насчет развода»;

«Вот чего не хватало, пока женат был на Бородиной»;

«Они как будто назло друг другу отдыхают», — отвечали комментаторы.

Стоит отметить, и Омаров, и Бородина зажили ярче, стоило им публично сообщить о решении расстаться. Телеведущая тоже не скучает — сняла себе шикарную виллу на турецком берегу и наслаждается отдыхом, пишут «Дни.ру». Своим подписчикам она твердо заявила, что плакать на публике и жаловаться на что-либо не собирается, как и оправдывать чьи-то ожидания относительно грусти в глазах и образа жизни отшельницы.

Фанаты заподозрили разлад в семье знаменитостей несколько месяцев назад, но лишь на днях Бородина открылась им и сообщила, что стала свободной женщиной. Вопрос раздела многомиллионного имущества, нажитого парой за шесть лет, стал одним из самых животрепещущих для поклонников. Хотя заявление на развод подано в мировой суд, похоже, дележка все же намечается — Курбан Омаров уже обратился за юридической помощью и поддержкой в суде к звездному адвокату Сергею Жорину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Курбану Омарову угрожают и вынуждают его оставить все имущество Бородиной после развода. В окружении экс-возлюбленных уверены, что ведущая «Дома-2» не намерена расставаться даже с частью совместного добра.

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