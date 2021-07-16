«Пусть так будет всегда»: Брухунова показала трогательное фото с Петросяном

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками трогательным снимком, на котором запечатлена с супругом. Счастливая чета позирует в обнимку, однако в кадр в основном попала 30-летняя возлюбленная комика. От Петросяна видна только рука, которой он нежно обнимает супругу.

«Пусть так будет всегда», — подписала фото в Instagram Брухунова.

На Татьяне надеты круглые очки и бежевое платье в горошек. От прикосновения 75-летнего мужа она счастливо улыбается. Эту улыбку не обошли стороной внимательные фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

«Любите и будьте любимыми. Разница в возрасте не имеет значения»;

«Все правильно, Татьяна, все правильно. Так и должно быть! Счастья вам»;

«Очень нежное, гармоничное фото», — отметили в комментариях подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скандальный блогер Лена Миро заступилась за жену Петросяна, спустившую с ним миллионы на Мальдивах.