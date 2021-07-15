Точка невозврата: что ждет Зеленского после ухода Авакова?

Верховная рада большинством голосов поддержала отставку министра внутренних дел Украины. Уход Арсена Авакова, который занял этот пост еще на волне Майдана в 2014 году уже называют точкой невозврата для Владимира Зеленского.

Как говорят политологи, бывший министр может объединиться с Петром Порошенко, чтобы сместить нынешнего президента. Не исключают и масштабные протесты. Поводом может стать обнищание населения и тяжелая экономическая ситуация в стране. Первые обвинения оппозиции прозвучали в Раде сразу после отставки Авакова.

«Европейская солидарность собирает подписи за отставку всего правительства Зеленского. За его непрофессиональность, расизм, за весь этот позор, который демонстрирует это правительство стране. Благодаря ему мы живем сейчас в офисно-президентской республике», — сказала народный депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Нового министра МВД депутаты должны утвердить завтра на очередном заседании. Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского — юриста и секретаря Государственного бюро расследований. Не исключено, что сторонники Петра Порошенко это решение не поддержат и представят своего кандидата.